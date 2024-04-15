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Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu! Kocaeli kaçıncı sırada?

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Türkiye'nin Zeka Testleri Merkezi tarafından yapılan çalışmaya göre belirlenen en zeki illeri açıklandı. Kocaeli 7. sırada yer aldı.

Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu! Kocaeli kaçıncı sırada? mask
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Toplam 1.214.505 kişinin IQ puanı esas alınarak gerçekleştirilen çalışmada, zeka testlerinin bireylerin bilmekle yeteneklerini ölçmek ve kıyaslama amacıyla kullanıldığı bir perspektif sunmakta olduğu kaydedildi. Yapılan testten en yüksek ölçüm 105.20, en düşük ölçüm ise 94.19 olarak belirlendi. Teste göre en zeki şehir Eskişehir oldu. Eskişehir'den toplam 13.656 kişinin katıldığı zeka testinde IQ ortalaması 105.20 olarak belirlendi.

En zeki 10 il şu şekilde açıklandı:

1-Eskişehir: 105.20 IQ, 2-Ankara: 104.91 IQ, 3-İzmir: 104.51 IQ, 4-Muğla: 104.12 IQ, 5-Çanakkale: 104.02 IQ, 6- İstanbul: 104.02 IQ, 7- Kocaeli: 103.85 IQ, 8- Balıkesir: 103.59 IQ, 9-Bursa: 103.47 IQ, 10-Kırklareli: 103.36.

Kaynak: İHA

# Balıkesir, İstanbul, Kocaeli

15 Nis 2024 - 10:38 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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