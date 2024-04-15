Büyükşehir Konservatuvarı’nda Orff-Schulwerk Yaklaşımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren ve geleceğin sanatçılarının yetiştiği belediye konservatuvarındaki eğitime verdiği önemi sürdürüyor. Büyükşehir bu kapsamda dünyaca ünlü besteci ve orkestra şefi Carl Orff’un ortaya koyduğu Orff-Schulwerk yöntemini belediye konservatuvarında uygulayarak, genç sanatçı adaylarının sanatsal gelişimine katkı sunuyor.

TEK YEREL YÖNETİM

Orff-Schulwerk Yaklaşımı, bireyin sahip olduğu tüm ifade alanlarını sanatsal estetik çerçevesinde ele alarak, müzik ve hareket aracılığı ile çocukların içindeki sanatçıya ulaşmayı amaçlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu son derece önemli yaklaşımı konservatuvar eğitimi içinde uygulayan tek yerel yönetim olarak dikkat çekiyor. Yaklaşım oyun ve eğitimi bir arada şekillendiriyor. Oynayarak ve eğlenerek öğrenilen bilgilerin kalıcı olması öğrencilerin gelecekteki sanatsal duruşları açısından da önem taşıyor.

KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL

Eğitimden Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Çocuk Korusu’nun 7-14 yaş arasındaki öğrencileri faydalanıyor. Eğitimler, Türkiye’de Orff-Schulwerk Yaklaşımı konusunda donanımlı isimlerden biri olan ve aynı zamanda Konservatuvar eğitmenlerinden Orff Enstitüsü Mezunu Sıtkı Sencer Özbay tarafından veriliyor. Derslerde, çocuklar Orff çalgılarını kullanarak müzikal oyunlar oynuyor, çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu sayede çocukların müzikal ifade alanlarının da gelişmesi hedefleniyor.

ORFF-SCHULWERK YAKLAŞIMI NEDİR?

Orff-Schulwerk Yaklaşımı, Carl Orff ve Gunild Keetman’ın geliştirdiği bir yaklaşım olarak önümüze çıkıyor. Bu yaklaşım insanın sahip olduğu müzik, dil ve hareket alanlarını merkeze alarak, bireyin tecrübe ederek üretmesine ve her insanın içinde var olan sanatçıyı bulmaya odaklanıyor. Söz konusu yaklaşım aynı zamanda, çocuğun doğasındaki oyunu da esas alıyor. Oyunla öğrenilen bilgilerin unutulmadığından hareket eden yaklaşım bu sayede genç yeteneklerin keşfini de sağlıyor. Orff-Schulwerk Yaklaşımıyla çalışan çocuklarda kendini farklı alanlarla ifade edebilme kabiliyeti, sosyal çalışma bilinci, yaratıcılık ve özgüven gibi davranışların olumlu şekilde geliştiği görülüyor.

Kaynak: Bülten