SEKA’lılar bu bayramda yine bir araya geldi

SEKALILARDA GELENEK YİNE BOZULMADI
2005 yılında kapatılan SEKA İzmit Kağıt Fabrikası çalışanları, Ramazan Bayramının 2.günü yönetimce yapılan organizasyonda Kozluk Mah. Orduevi Sokak üzerinde bulunan İzmit Sekalılar Derneği lokalinde bayramlaştı. Sekalılar yapılan ikramlarla birlikte eski günleri yad ederek hoş sohbet içerisinde bayramlarını kutladılar. Dernek Başkanı Erdoğan Külah yaptığı konuşmasında “Geçen bayramdan bu bayrama kadar aramızdan ayrılan büyüklerimize Allahtan rahmet ve ailelerine sabırlar diliyorum. Yaşamlarını devam ettiren Sekalılara aileleriyle birlikte uzun ömürler dilerken Sekalılar ve tüm İslam aleminin bayramlarını kutluyorum.” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.