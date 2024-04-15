Körfez Cemevi Başkanı değişti

ÜYELER İLGİ GÖSTERDİ

Hacıbektaş Anadolu Kültür Vakfı Körfez Cemevi Şubesi olağan kongresi 13 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirildi. Kongrede Divan Başkanlığına Tavşantepe Cemevi Başkanı Ali Ekber İncesu, divan kâtipliklerini ise İrfan Akbal ve Zeynel Sarıkaya üstlendi. Üyelerin katılım gösterdiği kongreye CHP Milletvekilleri Muhip Kanko ve Nail Çiler’ de hazır bulundu.

CEMEVİ BAŞKANLIĞI EL DEĞİŞTİRDİ

Körfez Cemevi toplantı salonunda gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Ziya Karadağ ile Mazlum Arslan yarıştı. 154 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu kongrede mevcut başkan Ziya Karadağ 62, ikinci aday Mazlum Arslan ise 90 oy alarak Körfez Cemevi’nin yeni başkanı seçildi. Cemevi Derneği Başkanı seçilen Arslan, kongreye katılan tüm üyelere teşekkür etti.

YENİ YÖNETİM ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU

Hacıbektaş Anadolu Kültür Vakfı Körfez Cemevi Şube Başkanı seçilen Mazlum Aslan’ın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. Mazlum Arslan (Başkan), yönetim kurulu üyeliklerine; Gülali Zengin, Şahin Akyüz, Doğan Kahraman, Orhan Saygılı, Melek Ateş, Seyitali Ertürk, Veli Dağlı, Yaşar Uğur, Dursun Bora, Fikret Gültekin seçildi.