Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Körfez Cemevi Başkanı değişti

ABONE OL Google News Sayfamız

Hacıbektaş Anadolu Kültür Vakfı Körfez Cemevi Şubesi olağan kongresi gerçekleştirildi. Mevcut başkanı Ziya Karadağ ile Mazlum Arslan’ın aday olduğu kongrede başkanlığı, Muzlum Arslan kazandı.

Binali Aslan
Binali Aslan Tüm Haberleri
Körfez Cemevi Başkanı değişti mask
Körfez Cemevi Başkanı değişti
Körfez Cemevi Başkanı değişti
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ÜYELER İLGİ GÖSTERDİ

Hacıbektaş Anadolu Kültür Vakfı Körfez Cemevi Şubesi olağan kongresi 13 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirildi. Kongrede Divan Başkanlığına Tavşantepe Cemevi Başkanı Ali Ekber İncesu, divan kâtipliklerini ise İrfan Akbal ve Zeynel Sarıkaya üstlendi. Üyelerin katılım gösterdiği kongreye CHP Milletvekilleri Muhip Kanko ve Nail Çiler’ de hazır bulundu.

CEMEVİ BAŞKANLIĞI EL DEĞİŞTİRDİ

Körfez Cemevi toplantı salonunda gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Ziya Karadağ ile Mazlum Arslan yarıştı. 154 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu kongrede mevcut başkan Ziya Karadağ 62, ikinci aday Mazlum Arslan ise 90 oy alarak Körfez Cemevi’nin yeni başkanı seçildi. Cemevi Derneği Başkanı seçilen Arslan, kongreye katılan tüm üyelere teşekkür etti.

YENİ YÖNETİM ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU

Hacıbektaş Anadolu Kültür Vakfı Körfez Cemevi Şube Başkanı seçilen Mazlum Aslan’ın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. Mazlum Arslan (Başkan), yönetim kurulu üyeliklerine; Gülali Zengin, Şahin Akyüz, Doğan Kahraman, Orhan Saygılı, Melek Ateş, Seyitali Ertürk, Veli Dağlı, Yaşar Uğur, Dursun Bora, Fikret Gültekin seçildi.

Körfez Cemevi Başkanı değişti

# yeni, Körfez, başkan

15 Nis 2024 - 10:53 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Binali Aslan

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.694.576 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL