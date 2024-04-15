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15 Nis 2024 - 10:55- Gündem G:

SEDAŞ'tan 2024 yılı için Kocaeli’ye 1 milyar TL'lik 85 proje

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2023 yılında Kocaeli’nin dağıtım şebekesindeki ihtiyaçlar için yaklaşık 717 milyon TL yatırım yapan SEDAŞ, 2024 yılı için 85 projede 1 milyar TL’nin üzerinde yatırım planlıyor.

SEDAŞ'tan 2024 yılı için Kocaeli’ye 1 milyar TL'lik 85 proje mask
SEDAŞ'tan 2024 yılı için Kocaeli’ye 1 milyar TL'lik 85 proje
SEDAŞ'tan 2024 yılı için Kocaeli’ye 1 milyar TL'lik 85 proje
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20 bin kilometrekarelik alandaki 3,8 milyon nüfusa hizmet veren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Kocaeli’ndeki yatırım çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Türkiye’nin sanayi ve nüfus yoğunluğu dolayısıyla enerji altyapısının güçlendirilmesi açısından stratejik bir konuma sahip Kocaeli’nin kesintisiz enerji ihtiyacını karşılamak için 2023 yılında dağıtım şebekesine yaklaşık 717 milyon TL yatırım yapan SEDAŞ, bu kapsamda bölgeye 96 adet yeni trafo tesis etti.

SEDAŞ'tan 2024 yılı için Kocaeli’ye 1 milyar TL'lik 85 proje

Yatırımlara hız kesmeden devam edileceğini belirten SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, “2024 yılında, Kocaeli’nde 85 farklı projede toplamda 1 milyar 53 milyon 700 bin TL değerinde yatırım planlıyoruz. Bu yatırımlarla birlikte yaklaşık 150 adet yeni trafo tesisi devreye alınacak ve bölgenin elektrik altyapısı daha da güçlendirilecektir. Özellikle Kartepe ve Başiskele ilçelerindeki elektrik dağıtım hatlarında yaşanacak olası enerji kesintilerinin önüne geçmek için başlattığımız çalışmalar önemli bir adım olacaktır. Kartepe Şevkatiye - Şirinsulhiye Alçak Gerilim-Orta Gerilim (AG-OG) yeraltı projesi, Suadiye Çepni caddesi şebeke yenileme projesi ve Kandıra 2 enerji nakil hattının yenilenmesi projesi gibi büyük ölçekli projelerle bölgedeki elektrik altyapısını modernize ediyoruz. Aynı zamanda bölgenin alternatif besleme hatlarının da tesis edilmesine öncelik veriyoruz. Bu kapsamda yoğun sanayi ve ticaret alanlarının bulunduğu Kullar Vezirçiftliği ve Karadenizliler bölgesindeki alternatif besleme ve şebeke düzenleme projesi ile enerji taleplerinin kesintisiz olarak sağlanmasını hedefliyoruz” şeklinde bilgi verdi.

SEDAŞ'tan 2024 yılı için Kocaeli’ye 1 milyar TL'lik 85 proje

SEDAŞ’ın kaliteli hizmet ve kesintisiz enerji hedefiyle Kocaeli’nin en güncel ihtiyaçlarını araştırarak müşterilerin beklentilerini karşılayacak yatırım planlamasına ara vermeden devam ettiğinin altını çizen Odyakmaz, gerçekleştirdikleri yatırımlar ve planlanan bakım çalışmalarıyla, Kocaeli bölgesinin elektrik altyapısını daha da güçlendirerek kesintisiz bir elektrik dağıtım hizmeti sağlamayı hedeflediklerine dikkat çekti.  

SEDAŞ'tan 2024 yılı için Kocaeli’ye 1 milyar TL'lik 85 proje

2024 yılının ilk iki aylık döneminde gerçekleştirilen bakım faaliyetlerinde ise yaklaşık 10 milyon TL harcandığını kaydeden Odyakmaz, “Yıl sonuna kadar planlanan bakım bütçesini 171 milyon TL civarında belirledik. Bu kapsamda 1.519 km hattın bakımı, 2.471 adet trafonun ve 1.583 adet saha dağıtım kutusunun (SDK) bakımı gerçekleştirilecek. Söz konusu bakım çalışmalarının ardından bölgedeki elektrik şebekesi yenilenerek beraberinde kesinti sayı ve sürelerinde azalışlar oluşacaktır” şeklinde sözlerini noktaladı.

Kaynak: Bülten

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15 Nis 2024 - 10:55 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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