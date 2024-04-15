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15 Nis 2024 - 11:19- Gündem G:

Yaz kapıda! Kocaeli'deki barajlar ne durumda?

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Yuvacık Barajı'nda 15 Nisan itibariyle doluluk oranı yüzde 98, Namazgah Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 77 olarak ölçüldü.

Yaz kapıda! Kocaeli'deki barajlar ne durumda? mask
Yaz kapıda! Kocaeli'deki barajlar ne durumda?
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Başiskele’de bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nın yaza girerken su seviyesi merak ediliyor ve araştırılıyor. Kocaeli’nin içme su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı’nda 15 Nisan itibariyle su seviyesi 50 milyon 20 bin metreküp ile yüzde 98 olarak ölçüldü. Namazgah Barajı'nda ise su seviyesi 17 milyon 440 bin metreküp ile yüzde 77 olarak belirlendi. 

Yaz kapıda! Kocaeli'deki barajlar ne durumda?

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli

15 Nis 2024 - 11:19 - Gündem --- Okunma

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