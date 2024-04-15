Yaz kapıda! Kocaeli'deki barajlar ne durumda?

Başiskele’de bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nın yaza girerken su seviyesi merak ediliyor ve araştırılıyor. Kocaeli’nin içme su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı’nda 15 Nisan itibariyle su seviyesi 50 milyon 20 bin metreküp ile yüzde 98 olarak ölçüldü. Namazgah Barajı'nda ise su seviyesi 17 milyon 440 bin metreküp ile yüzde 77 olarak belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.