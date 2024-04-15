Kocaeli Barosu geleneksel bayramlaşma töreni Kocaeli Adliyesi’nde bulunan Baro Odası’nda gerçekleştirildi. Bayramlaşma programına, Kocaeli Baro Başkanı Av. Mehmet Gül, eski başkanlar ve çok sayıda baro mensubu avukat katılım sağladı. Kocaeli Baro Başkanı Av. Mehmet Gül bayramlaşma törenine katılan avukatlarla tek tek bayramlaşarak sohbet etti. Bayramlaşmanın ardından geleneksel bayram fotoğrafı çekildi.
Kocaeli Barosu’nda geleneksel bayram fotoğrafı
Ramazan Bayramı’nın ardından ilk mesai gününde Kocaeli Adliyesi’nde avukatlar geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
15 Nis 2024 - 11:38 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma Yazdır
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.