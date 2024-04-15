Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Kocaeli Barosu’nda geleneksel bayram fotoğrafı

ABONE OL Google News Sayfamız

Ramazan Bayramı’nın ardından ilk mesai gününde Kocaeli Adliyesi’nde avukatlar geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Kocaeli Barosu’nda geleneksel bayram fotoğrafı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Barosu geleneksel bayramlaşma töreni Kocaeli Adliyesi’nde bulunan Baro Odası’nda gerçekleştirildi. Bayramlaşma programına, Kocaeli Baro Başkanı Av. Mehmet Gül, eski başkanlar ve çok sayıda baro mensubu avukat katılım sağladı. Kocaeli Baro Başkanı Av. Mehmet Gül bayramlaşma törenine katılan avukatlarla tek tek bayramlaşarak sohbet etti. Bayramlaşmanın ardından geleneksel bayram fotoğrafı çekildi.

# Kocaeli

15 Nis 2024 - 11:38 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.694.576 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL