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Yargıtay’da başkanlık seçimi: 16'ncı turda da sonuç çıkmadı

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Yargıtay’da devam eden başkanlık seçimi sürecinde 16'ncı tur oylama bugün yapıldı. Bugünkü oylamada da adaylar seçilmeye yeterli oyu alamadı. Yargıtay’daki seçim süreci 17'nci turla yarın devam edecek.

Yargıtay’da başkanlık seçimi: 16'ncı turda da sonuç çıkmadı mask
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 16’ncı turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020’de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkeme’nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 15 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün 16’ncı tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Mehmet Akarca 109, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 88, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı. Seçime katılım 318 olarak kayıtlara geçerken, 4 boş oy kullanıldı, oylardan 12’si de geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 17’nci tur oylamayla yarın devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Kaynak: AA

# yeni, ceza

15 Nis 2024 - 11:40 - Türkiye --- Okunma

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