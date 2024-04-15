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Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

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Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi mask
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Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

# hava

15 Nis 2024 - 11:41 - Türkiye --- Okunma

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