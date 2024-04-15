Milyonluk spor aracın pistte lastiklerini yaktı! Henüz 5 yaşında...

Yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn, 5 yaşına girdi. Sık sık kullandığı araçlarla gündeme gelen, yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attıran minik yetenek Zayn’ı, dünya genelinde milyonlar izliyor. 5’inci yaşına özel süslenen milyonluk spor aracın direksiyonuna geçen minik Zayn, yeni yaş gününü lastik yakarak kutladı. O anlar ise Zayn Sofuoğlu’nun sosyal medya hesabından ‘Ben artık 5 yaşındayım’ ifadeleri ile paylaşıldı. Paylaşım kısa süre içerisinde yüzbinlerce beğeni ve yorum aldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.