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Yeni ve eski başkan nikahta karşılaştı... Nikahı Gökçe kıydı evlilik cüzdanını Aygün verdi

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Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, belediye personeli olan Yakup Yalçınkaya ve Sümeyye Eti’nin nikahını bizzat kıydı. Gökçe, törende evlilik cüzdanını çiftin nikah şahidi olan geçmiş dönem Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e vererek onun takdim etmesini isteyince salonda samimi görüntüler ortaya çıktı.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Yeni ve eski başkan nikahta karşılaştı... Nikahı Gökçe kıydı evlilik cüzdanını Aygün verdi mask
Yeni ve eski başkan nikahta karşılaştı... Nikahı Gökçe kıydı evlilik cüzdanını Aygün verdi
Yeni ve eski başkan nikahta karşılaştı... Nikahı Gökçe kıydı evlilik cüzdanını Aygün verdi
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GÖKÇE’NİN HAREKETİ TEBESSÜM ETTİRDİ

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Derince Belediye Başkan adayı olan Sertif Gökçe seçim sonunda belediye başkanı seçildi. Gökçe, görevi mevcut belediye başkanı Zeki Aygün’den devraldı. İkili geçtiğimiz günlerde Derince Belediyesi çalışanı Yakup Yalçınkaya ve Sümeyye Eti’nin nikah töreninde karşılaştı. Zeki Aygün çiftin nikah şahidi olurken nikahlarını Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe kıydı. Gökçe, evlilik cüzdanını Zeki Aygün’e vererek kendisinin takdim etmesini istedi. Bu anlarda salonda gülüşmelere neden olurken bu hareket takdir topladı. 

Yeni ve eski başkan nikahta karşılaştı... Nikahı Gökçe kıydı evlilik cüzdanını Aygün verdi

# başkan, seçim, Derince

15 Nis 2024 - 11:52 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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