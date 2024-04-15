Yeni ve eski başkan nikahta karşılaştı... Nikahı Gökçe kıydı evlilik cüzdanını Aygün verdi

GÖKÇE’NİN HAREKETİ TEBESSÜM ETTİRDİ
31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Derince Belediye Başkan adayı olan Sertif Gökçe seçim sonunda belediye başkanı seçildi. Gökçe, görevi mevcut belediye başkanı Zeki Aygün’den devraldı. İkili geçtiğimiz günlerde Derince Belediyesi çalışanı Yakup Yalçınkaya ve Sümeyye Eti’nin nikah töreninde karşılaştı. Zeki Aygün çiftin nikah şahidi olurken nikahlarını Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe kıydı. Gökçe, evlilik cüzdanını Zeki Aygün’e vererek kendisinin takdim etmesini istedi. Bu anlarda salonda gülüşmelere neden olurken bu hareket takdir topladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.