Körfez Yavuz Sultan Mahallesi’nde ikamet eden Zeki Sevgi(58) evinde dinlendiği sırada aniden fenalaştı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Zeki Sevgi kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Körfez Devlet Hastanesi’nden emekli olan 7 çocuk babası Zeki Sevgi’nin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Körfez Hz. Ali Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı’nda defnedilecek.
Hastane emeklisi kalbine yenildi
Körfez Devlet Hastanesi’nden emekli 7 çocuk babası Zeki Sevgi(58) evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
15 Nis 2024 - 12:01 Kocaeli- Gündem --- Okunma Yazdır
Mahreç Binali Aslan
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.