3-0 tescil olabilir

Söz konusu futbolcunun TFF’ye verilen esame listesinde yer almadığı ortaya çıkmıştı. Giresunsporlular ise TFF’ye kendileri tarafından verilen listede futbolcunun adının yer aldığını belirtmişlerdi. Maçı kazandığı için Kocaelispor her hangi bir itirazda bulunmayacak. Ancak TFF incelemesi sonrasında esameye yazılmayan futbolcunun oynatılarak talimatlara aykırı hareket tespit edilirse maç 2-0 yerine 3-0 hükmen tescil edilecek. TFF’nin kısa süreçte bu kararı paylaşması bekleniyor.

Kaynak: SPOR SERVİSİ