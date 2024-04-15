3-0 tescil olabilir

Söz konusu futbolcunun TFF’ye verilen esame listesinde yer almadığı ortaya çıkmıştı. Giresunsporlular ise TFF’ye kendileri tarafından verilen listede futbolcunun adının yer aldığını belirtmişlerdi. Maçı kazandığı için Kocaelispor her hangi bir itirazda bulunmayacak. Ancak TFF incelemesi sonrasında esameye yazılmayan futbolcunun oynatılarak talimatlara aykırı hareket tespit edilirse maç 2-0 yerine 3-0 hükmen tescil edilecek. TFF’nin kısa süreçte bu kararı paylaşması bekleniyor.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.