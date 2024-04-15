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Kremlin: Ortadoğu'da gerilimin tırmanması kimsenin çıkarına değil

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Moskova, İran-İsrail çatışmasına ilişkin açıklamasında itidal çağrısı yaptı. Gerilimin daha fazla tırmanmasının kimsenin çıkarına olmadığını belirten Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Moskova tüm anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğine inanıyor" dedi.

Kremlin: Ortadoğu'da gerilimin tırmanması kimsenin çıkarına değil mask
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Rusya, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısının ardından bugün açıklama yaptı. 

Kremlin, Ortadoğu'da tırmanan gerilimden son derece endişe duyduğunu belirterek, bölgedeki tüm ülkeleri itidalli olmaya çağırdı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, gerilimin daha fazla tırmanmasının kimsenin çıkarına olmadığını belirtirken, "Moskova'nın tüm anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğine inandığını" söyledi.

İran, önceki gün, İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesine düzenlediği ve üst düzey Devrim Muhafızları komutanlarının ölümüne neden olan şüpheli saldırıya misilleme yapmıştı.

İsrail'e hava saldırısı düzenleyen İran, Tel Aviv hükümetinin atacağı başka bir adıma, daha sert yanıt verileceğini söyledi.

Kaynak: Reuters

# hava

15 Nis 2024 - 12:55 - Dünya --- Okunma

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