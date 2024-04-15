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15 Nis 2024 - 14:02- Siyaset G:

İYİ Parti Kocaeli Teşkilatı’nda istifa

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27 Nisan’da olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirecek İYİ Parti’nin, Kocaeli Teşkilatı’ndan bir istifa geldi. 2019’da partiye üye olan Öznur Karabudak Sevimli istifa ettiğini açıkladı.

Muhammet Emin Can
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İYİ Parti Kocaeli Teşkilatı’nda istifa
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150 KİŞİYİ PARTİYE KAZANDIRDIM

Öznur Karabudak Sevimli, partiden istifa ettiğini şahsi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla duyurdu. Sevimli’nin açıklamasında “2019 yılında üye olduğum İYİ Parti de İzmit ilçe başta olmak üzere çeşitli görev ve kademelerde hizmette bulundum. Yapılan üye çalışmalarında dost ve akrabalarımdan yaklaşık 150 kişiyi partime kazandırdım. 2024 Yerel Seçimleri’nde, Karamürsel Belediye Meclis Üyesi adayı olarak partim adına çalışmalarda bulundum.

İYİ Parti Kocaeli Teşkilatı’nda istifa

"İSTİFA ETTİĞİMİ BİLGİLERİNİZE SUNARIM"

Sn. Meral Akşener'in siyasi duruşu Atatürk ve milliyetçi çizgisi, siyasette merkez sağda var olan arayışın karşılığı olduğu inancım birçok İYİ Partili arkadaşım gibi benim de siyaset yapmama sebep olmuştur. Ancak İYİ Parti’nin özellikle Meral Akşener'in, Mayıs 2023 seçimlerinden sonra yürüttüğü siyasi anlayış ve tercihleri benim de partime olan inancımı sarsmıştır. Siyasete başladığım, şevkle ve inançla hizmet ettiğim Partimden istifa ettiğimi bilgilerinize sunarım” ifadelerine yer verildi.

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15 Nis 2024 - 14:02 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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