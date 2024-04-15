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Aile katliamında yeni detay: ‘Yetişin Mevlüt ağabeyim herkesi vurdu’

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Sakarya’nın Hendek ilçesinde babası ile üvey annesini silahla öldüren ağabeyi Mevlüt Çelik’i, sokakta kesici alet ile öldüren Selçuk Çelik tutuklanarak cezaevine gönderildi. Selçuk Çelik’in, 14 yaşındaki küçük kardeşi tarafından haberdar edilmesinin ardından eve doğru gittiği esnada ağabeyi Mevlüt Çelik ile sokak ortasında karşılaştığı ortaya çıktı.

Aile katliamında yeni detay: ‘Yetişin Mevlüt ağabeyim herkesi vurdu’
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Acı olay, 9 Nisan Salı 2024 tarihinde saat 22.10 sıralarında Hendek ilçesi Akova Mahallesi’nde bulunan Hantek Konutları’nda meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt Çelik (49) ile kardeşi Selçuk Çelik arasında ortak aldıkları ‘araba’ yüzünden tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın son bulması için baba Vahdettin Çelik (66) arabuluculuk yapmak istedi. Eve gelen Mevlüt Çelik, bu esnada babası Vahdettin Çelik ile üvey annesi Melek Çelik’i (37) mutfakta silah ile vurarak öldürdü. Olay esnasında evde olan küçük kardeş ise durumu ağabeyi Selçuk Çelik’e haber verdi. Öfkeyle eve gittiği esnada evin bulunduğu site içerisinde sokakta ağabeyi Mevlüt Çelik ile karşılaşan Selçuk Çelik arasında kavga çıktı. İki kardeş arasında çıkan kavgada Selçuk Çelik, ağabeyi Mevlüt Çelik’i bıçak ile öldürdü. Yaşanan arbede esnasında ise Selçuk Çelik, ağabeyinin silahından çıkan kurşunla omzundan yaralandı.

Aile katliamının ardından karı-koca Pamukova ilçesinde bulunan Hacı Bayram Halil Camii’nde, üvey annesi ve öz babasını öldürdükten sonra omzundan silahla yaraladığı kardeşi Selçuk Çelik tarafından kesici alet ile öldürülen 49 yaşındaki Mevlüt Çelik cenaze namazı kılınmadan Akyazı ilçesi Karaçalılık’ta bulunan mezarlığa defnedilmişti. Omzundan yaralanan ve kaldırıldığı hastanedeki işlemleri tamamlanan Selçuk Çelik, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Selçuk Çelik’in olay esnasında evde olan 14 yaşındaki küçük kardeşi tarafından aranılarak, ‘Yetişin Mevlüt ağabeyim herkesi vurdu’ demesinin ardından eve doğru gittiği esnada ağabeyi Mevlüt Çelik ile sokak ortasında karşılaştığı ortaya çıktı. Sokak ortasında kendisine ateş eden ağabeyinden korunmak için savunmaya geçtiğini ifade eden Selçuk Çelik, yaşanan arbedede ağabeyinin bıçak darbesiyle öldüğünü bu sebeple de ‘kasten adam öldürme’ suçunu kabul etmediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

# sevk, ifade, cenaze

15 Nis 2024 - 14:21 Sakarya- Asayiş --- Okunma

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