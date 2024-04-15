Eşini bıçakla öldürdü

Türkiye'de bir kadın daha cinayete kurban gitti. Ağrı'nın Pantos ilçesine 26 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurbağ köyünde yaşayan Savaş İ. ile eşi Esma İ. arasında tartışma çıktı. Esma İ'yi bıçakla ağır yaralayan Savaş İ, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Savaş İ, savcılık sorgusu sonrası sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.