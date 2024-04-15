Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Başkan Söğüt’e çiçekli karşılama

ABONE OL Google News Sayfamız

Yeniden Körfez Belediye Başkanlığı görevine seçilen Başkan Şener Söğüt, mazbata sonrasındaki ilk mesai gününde belediye personelleri tarafıdan çiçeklerle karşılandı

Başkan Söğüt’e çiçekli karşılama mask
Başkan Söğüt’e çiçekli karşılama
Başkan Söğüt’e çiçekli karşılama
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Yeniden Körfez Belediye Başkanlığı görevine seçilen Başkan Şener Söğüt, mazbata sonrasındaki ilk mesai gününde belediye personelleri tarafıdan çiçeklerle karşılandı. Alkışlarla karşılanan Başkan Şener Söğüt’e çiçek takdim edilirken, Başkan Söğüt de personelle tek tek tokalaşarak teşekkür etti. Kısa da bir konuşma yapan Başkan Söğüt, “Artık seçimler bitti, çalışma zamanı. Körfez’e, Körfezlilere hizmet etme zamanı” dedi.

 

Başkan Söğüt’e çiçekli karşılama

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Başkan Söğüt, “Böyle güzel bir karşılama için her bir çalışma arkadaşıma teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimleri sonrasında mazbatamızı aldık. Bayram tatili dolayısıyla bugün ilk mesaimizi yaptık ve yeni döneme ilk adımı attık. Hizmet ve eser dol bir dönemi geride bıraktık, daha fazla hizmet ve eser dolu yeni bir döneme bugün ilk adımı atıyoruz.

 

Başkan Söğüt’e çiçekli karşılama

HİZMET VE ESERLER KAZANDIRDIK

Özellikle geçtiğimiz dönemde birlikte sizlerle birlikte çok güzel eser ve hizmetler kazandırdık. Milletimizde sandıkta bu hizmet ve eserleri değerlendirdi bizlere tekrar bu kente hizmet etmek için yetki verdi. Bunda sizlerin büyük emeği ve gayreti var. Çünkü bu kente ytapılan her hizmette sizlerin emeği var. Çıkmış olduğumuz bu yolda bizleri mahçup etmesin” dedi.

Kaynak: Bülten

# başkan, yeni, VAR, hizmet, HER, Körfez, çalışma, Bayram tatili

15 Nis 2024 - 14:33 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.694.576 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL