Başkan Söğüt’e çiçekli karşılama

Yeniden Körfez Belediye Başkanlığı görevine seçilen Başkan Şener Söğüt, mazbata sonrasındaki ilk mesai gününde belediye personelleri tarafıdan çiçeklerle karşılandı. Alkışlarla karşılanan Başkan Şener Söğüt’e çiçek takdim edilirken, Başkan Söğüt de personelle tek tek tokalaşarak teşekkür etti. Kısa da bir konuşma yapan Başkan Söğüt, “Artık seçimler bitti, çalışma zamanı. Körfez’e, Körfezlilere hizmet etme zamanı” dedi.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Başkan Söğüt, “Böyle güzel bir karşılama için her bir çalışma arkadaşıma teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimleri sonrasında mazbatamızı aldık. Bayram tatili dolayısıyla bugün ilk mesaimizi yaptık ve yeni döneme ilk adımı attık. Hizmet ve eser dol bir dönemi geride bıraktık, daha fazla hizmet ve eser dolu yeni bir döneme bugün ilk adımı atıyoruz.

HİZMET VE ESERLER KAZANDIRDIK

Özellikle geçtiğimiz dönemde birlikte sizlerle birlikte çok güzel eser ve hizmetler kazandırdık. Milletimizde sandıkta bu hizmet ve eserleri değerlendirdi bizlere tekrar bu kente hizmet etmek için yetki verdi. Bunda sizlerin büyük emeği ve gayreti var. Çünkü bu kente ytapılan her hizmette sizlerin emeği var. Çıkmış olduğumuz bu yolda bizleri mahçup etmesin” dedi.

Kaynak: Bülten