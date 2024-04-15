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15 Nis 2024 - 14:48- Siyaset G:

Cumhur İttifakı İzmit Meclis üyeleri mazbatalarını aldı

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Cumhur İttifakı listesinden girerek İzmit Belediyesi Meclis Üyesi olmaya hak kazanan 15 meclis üyesi mazbatalarını Kocaeli Adliyesi Komisyon Başkanı Muhiddin Paça’dan aldı. Mazbata töreni sonrasında konuşan AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, “İzmit halkı bize muhalefet ile görevlendirdi. Bizde bunu layıkıyla yerine getireceğiz.”

Yavuz Solmaz
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Cumhur İttifakı İzmit Meclis üyeleri mazbatalarını aldı mask
Cumhur İttifakı İzmit Meclis üyeleri mazbatalarını aldı
Cumhur İttifakı İzmit Meclis üyeleri mazbatalarını aldı
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MECLİS ÜYELERİ MAZBATALARINI ALDI

31 Mart yerel seçimlerinde seçilme başarı gösteren 15 Cumhur İttifakı İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İzmit İlçe Seçim Kurulu Başkanı olan Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça’dan mazbatalarını teslim aldı. Mazbata törenine AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, MHP İzmit İlçe Başkanvekili Muhammer Vatansever, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Cumhur İttifakı İzmit Meclis üyeleri mazbatalarını aldı

DAVA ARKADAŞLARIM VE CUMHUR İTTİFAKI YANIMIZDA

Törende konuşan İlçe Başkanı Dokuzlar, “Öncelikle Adalet Komisyonu Başkanımız Muhiddin Paça’ya teşekkür ederim. Kolluk kuvvetlerimize, 31 Mart yerel seçimlerinde birlikte yola çıktığım Cumhur İttifakımızın çok kıymetli adayı Muharrem Tutuş da yanımızda. Yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım ve Cumhur İttifakımız yanımızda. Allah hepsinden razı olsun.

Cumhur İttifakı İzmit Meclis üyeleri mazbatalarını aldı

HALKIMIZ BİZE MUHALEFET GÖREVİ VERDİ

31 Mart yerel seçimlerinde İzmit halkı, Cumhur İttifakı olarak bizleri muhalefet göreviyle görevlendirdi. Biz de İzmit halkının bize vermiş olduğu bu görevi başımızın üstünde görerek, layıkıyla bundan sonraki süreçte İzmit halkının yararına, menfaatine, ne varsa takip edeceğimizi buradan İzmit halkına bildirmek istedim. İnşallah bundan sonraki süreçte İzmit için yararlı işler olur da biz de AK Parti teşkilatları, Cumhur İttifakı teşkilatları olarak o yararlı işlerin arkasında dururuz” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı İzmit Meclis üyeleri mazbatalarını aldı

ARAMIZDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPACAĞIZ

Dokuzlar, basın mensuplarının AK Parti Grup Başkanvekilinin belirlenip belirlenmediği ile ilgili soruya ise, “Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızla görüş alışverişi yaparak sizlere bildireceğiz. Meclis üyesi arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeseler sonrasında da kesinleşmiş ismi sizlerle paylaşacağız” dedi.

Cumhur İttifakı İzmit Meclis üyeleri mazbatalarını aldı

CUMHUR İTTİFAKI İZMİT MECLİS ÜYELERİ

AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyeleri: Aykut Bozkurt, Hayrettin Ünlü, Köksal Gümüş, Yusuf Taşer, İpar Katre, İbrahim Efe, Erol Çalışkan, Osman Nuri Erturan, Önder Karakaş, Aysel Demirtaş, Ayhan Gökmen, Burhan Saroğlu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmit Belediye Meclis Üyeleri: Fatih Galyan, Okan Karagöz, Turgay Köseoğlu.

Cumhur İttifakı İzmit Meclis üyeleri mazbatalarını aldı
Cumhur İttifakı İzmit Meclis üyeleri mazbatalarını aldı
Cumhur İttifakı İzmit Meclis üyeleri mazbatalarını aldı
Cumhur İttifakı İzmit Meclis üyeleri mazbatalarını aldı
Cumhur İttifakı İzmit Meclis üyeleri mazbatalarını aldı
Cumhur İttifakı İzmit Meclis üyeleri mazbatalarını aldı
Cumhur İttifakı İzmit Meclis üyeleri mazbatalarını aldı

# başkan, seçim, İzmit, ilçe, parti

15 Nis 2024 - 14:48 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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