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TÜSEB'e 3 doçent ve 19 AR-GE uzmanı alınacak

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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), 3 doçent ve 19 AR-GE uzmanı alacak.

TÜSEB'e 3 doçent ve 19 AR-GE uzmanı alınacak mask
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Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Başkanlığa bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 3 doçent ve 19 AR-GE uzmanı alınacak.

Başvurular 15 Nisan-3 Mayıs'ta "Koşuyolu Mahallesi, Koşuyolu Caddesi No:71 Kadıköy/ İstanbul" adresine elden, posta yolu veya kargo ile yapılacak. Elektronik ortamda gönderilen başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar ile 3 yıla kadar iş sözleşmesi imzalanacak. Sözleşme süresi sona eren personelin sözleşmeleri, performans değerlendirmesi dikkate alınarak ve esaslı nedene dayalı olarak her seferinde 3 yıla kadar yenilenebilecek.

Kaynak: AA

# HER, İstanbul

15 Nis 2024 - 14:55 - Türkiye --- Okunma

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