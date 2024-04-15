TÜSEB'e 3 doçent ve 19 AR-GE uzmanı alınacak

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Başkanlığa bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 3 doçent ve 19 AR-GE uzmanı alınacak.
Başvurular 15 Nisan-3 Mayıs'ta "Koşuyolu Mahallesi, Koşuyolu Caddesi No:71 Kadıköy/ İstanbul" adresine elden, posta yolu veya kargo ile yapılacak. Elektronik ortamda gönderilen başvurular kabul edilmeyecek.
Adaylar ile 3 yıla kadar iş sözleşmesi imzalanacak. Sözleşme süresi sona eren personelin sözleşmeleri, performans değerlendirmesi dikkate alınarak ve esaslı nedene dayalı olarak her seferinde 3 yıla kadar yenilenebilecek.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.