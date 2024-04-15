Nusret Acur: “Genel başkanın görüşü ile hareket edeceğim”

KOCAELİ TEŞKİLATI KİMİ DESTEKLEYECEK?

İYİ Parti, ‘hür ve müstakil’ anlayışı ile girdiği yerel seçimlerde ülke genelinde yüzde 3.77 oranında oy alarak büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, bu sonuçların ardından 27 Nisan için seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı aldıklarını açıklamış ve kurultayda aday olmayacağını duyurmuştu. İYİ Parti'de Tolga Akalın, Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın, kurultayda aday olacaklarını duyuran isimler oldu. Kocaeli teşkilatının kurultayda kimi destekleyeceği merak edilirken İl Başkanı Nusret Acur sosyal medya hesabından izleyecekleri yol ile ilgili bir açıklama yayınladı.

SEÇİMLERİN NETİCESİ HERKESÇE MALUMDUR

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: “İYİ Parti, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine, daha önce alınan karar sonucu ülkemizin her seçim bölgesinde tek başına girmiş ve partimiz herhangi bir siyasi parti yada organizasyon ile ilişkilendirmeden seçmen karşısına çıkmıştır. Öncelikle ifade etmek isteriz ki; seçimlere hür ve müstakil olarak girme kararı, siyasi bir galibiyetten ziyade, parti kimliğini ve benliğini ön planda tutan bir siyasi anlayış ve bakışın tezahürüdür. Bu bağlamda yapılan seçimlerin neticesi de herkesçe malumdur.

GENEL BAŞKAN ADAY OLMAZ ADAY GÖSTERİLİR

Seçim sonucunda partimizin lideri ve kurucu Genel Başkanımız sayın Meral Akşener; yine her zaman olduğu gibi tüm seçim sorunluluğunu üzerine alarak “Olağanüstü kongreyi toplama ve aday olmama” kararı almış bulunmaktadır. İlave etmek isterim ki bir genel başkan aday olmaz, aday gösterilir. Bu cümleyi şimdilik virgül koyarak burada noktalıyorum.

DELEGELERİMİZ EN ÖZGÜR İRADEYE SAHİPTİR

Kongre karar ve sürecine gelirsek; İYİ Parti üye ve delegeleri daha doğrusu mensupları, hiçbir siyasi güç, kişi kurum yada hatır çerçevesinde hareket edebilecek veya birilerinin baskısına boyun eğecek karakterde değildir. Partimizin her mensubu ve delegeleri Türkiye'deki en özgür iradeye sahip bireylerdir. Partimiz birey hak ve özgürlükleri konusunda son derece şeffaf ve demokratiktir. Bu bağlamda her kongre delegemiz bu seçimde aday olacak kıymetli arkadaşlarımızdan kimin bu görevi daha iyi yapacaklarına inanıyor iseler, kanaatlerini de o doğrultuda kullanacaklardır. İl başkanı sıfatı ile şahsıma gelince şunları ifade etmek isterim.

GENEL BAŞKANIN GÖRÜŞÜ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDECEĞİM

Ben kıymetli genel başkanımızın da yaşadığı Kocaeli ilinin il başkanıyım. Benim payıma düşen, genel başkanımızın görüşleri doğrultusunda hareket etmek ve şahsımın bilgisine başvuran Kocaeli delegesi arkadaşlarıma da bu doğrultuda hareket etmelerini önermek olacaktır. İlgili-ilgisiz, yetkili-yetkisiz kişilerin delege arkadaşlarımızı aramaları pek tabi doğaldır ancak bir yönlendirme hiç bir arkadaşımız için söz konusu olmayacaktır. Her delege kendi hür iradesini o sandığa yansıtacaktır. Kıymetli genel başkanımızın da arzu ve talebi elbette bu yöndedir. Yapılması planlanan Olağanüstü Kongrenin şimdiden partimize hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”