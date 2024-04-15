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15 Nis 2024 - 15:22- Spor G:

Başkan Durul’un ikinci torunu oldu

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İki kız çocuğu babası olan Kocaelispor Başkanı Recep Durul’un ikinci torunu oldu.

Başkan Durul’un ikinci torunu oldu mask
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Durul’un kızı İrem Hanım Akademi Hastanesi’nde nur topu gibi erkek çocuğu dünyaya getirdi. Sağlıklı olarak doğan bebeğe Zain adı verildi. Daha önce diğer kızından dede olma sevinci yaşayan Recep Durul ikinci kez torun sahibi oldu. Haberin duyulmasından sonra Durul’a sosyal medyadan tebrik mesajı yağdı.

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# başkan, kocaelispor, sosyal

15 Nis 2024 - 15:22 - Spor --- Okunma

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