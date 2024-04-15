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Kocaelispor’dan PFDK’ya itiraz

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Kocaelispor Göztepe maçından sonra verilen seyircisiz oynama ve blok kapatma cezalarından blok kapatma cezasına itiraz edecek

Kocaelispor’dan PFDK’ya itiraz mask
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Türkiye Futbol Federasyonu Göztepe maçının ardından verilen cezayı, “ Kocaelispor Kulübü’nün, 03.04.2024 tarihinde oynanan Kocaelispor–Göztepe A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 112.000.-tl para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu, doğu maraton üst tribün 301-303, batı numaralı alt tribün 112-114, doğu maraton alt tribün 124 A-102-125 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine” ifadelerine yer vermişti. Kulüpten yapılan açıklamada cezaya itiraz edileceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: SPOR SERVİSİ

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15 Nis 2024 - 15:29 Kocaeli- Spor --- Okunma

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