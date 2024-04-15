Önce taşlamış sonra kurşunlamış! Saklandığı dere kenarında yakalandı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında İzmit Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’ndeki bir kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. pompalı tüfekle kasap dükkanına geldi. Bir süre dükkan çalışanlarıyla konuşan M.A. ardından pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Çalışanlar dükkanın arka kısmına kaçarken, caddeye çıkan M.A. dükkana yeniden ateş açarak kaçtı.
1 KİŞİ YARALANDI
Olayda kasap dükkanında bulunan A.N. omuzuna saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.N. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.
DERE KENARINDA SAKLANDI
Polis ekipleri olay yerinen kaçan M.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. M.A. saklandığı dere kenarında İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme polislerinin dükkanın önünde 2 adet boş fişek olduğu görüldü.
1 GECE ÖNCE TAŞLAMIŞ
M.A’nın tüfekle saldırdığı dükkanı bir gece önce taşlatarak camlarını kırdığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan M.A. adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Söylenecek Çok Söz - Bide üzgün gibi kafasını eğmiş.
Ondan bi dünya insan geçiyor karaktersiz herif ne sorunun varsa git birebirde hallet masum insanların canini neden tehlikeye atıyorsun karaktersiz
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.