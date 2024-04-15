Önce taşlamış sonra kurşunlamış! Saklandığı dere kenarında yakalandı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında İzmit Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’ndeki bir kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. pompalı tüfekle kasap dükkanına geldi. Bir süre dükkan çalışanlarıyla konuşan M.A. ardından pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Çalışanlar dükkanın arka kısmına kaçarken, caddeye çıkan M.A. dükkana yeniden ateş açarak kaçtı.

1 KİŞİ YARALANDI

Olayda kasap dükkanında bulunan A.N. omuzuna saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.N. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.

DERE KENARINDA SAKLANDI

Polis ekipleri olay yerinen kaçan M.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. M.A. saklandığı dere kenarında İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme polislerinin dükkanın önünde 2 adet boş fişek olduğu görüldü.

1 GECE ÖNCE TAŞLAMIŞ

M.A’nın tüfekle saldırdığı dükkanı bir gece önce taşlatarak camlarını kırdığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan M.A. adliyeye sevk edildi.