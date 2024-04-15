Giresunspor ile sessiz ve hüzünlü bir gece

YENİDOĞANLI - Murat Köprücü - Köşe Yazısı

Haftalar önce ligden düşen Giresunspor ile seyircisiz bir maç oynadık.

Gencecik çocuklarla mücadele eden rakibi görünce uzun yıllar önce aynı şeyleri yaşadığımızı hatırladım, duygulandım.

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Sahaya Gökhan, Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Burak, Emir Ortakaya, Duhan, Yusuf Cihat, Candeias, Amaral, Beridze ve Ramil Şeydayev 11’i ile çıktık.

Vukovic, Atilla, Cem, Barış, Couacau, Mesut yedek kulübesindeydi.

Bulacağımız erken bir gol bizi rahatlatır diye düşünüyorduk ki, henüz 8 inci dakikada Yusuf Cihat’ın mükemmel derinlemesine pasıyla defansın arkasında buluşan Amaral topu aynı güzellikle Şeydayev’in önüne bıraktı.

Azeri oyuncu Kocaelispor’da ilk golünü boş kaleye attı. Maçın en önemli olayı Şeydayev 'ın ilk golüyle buluşması oldu.

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Golden sonra kendimizi çok üzmeden oynadık.

Futbolcu performansları için çok fazla bir şey yazmaya gerek yok.

Burak'ın sıklıkla yaptığı hatalardan birinde sarı kartla durumu kurtarması şanstı.

Devrede oyundan alındı, yerini Vukovic’e bıraktı.

Maça bu şekilde başlamak da düşünülebilirdi.

Mustafa Gürsel 'in Vukovic’e bir tavrı var. Geldiği günden beri Vukovic’i 11’de pek düşünmüyor.

Öne geçtikten sonra farkı ikiye çıkarıp oyunu rahatlatmak için 76 inci dakikayı bekledik.

Barış Alıcı’nın çok iyi getirdiği topu Candeias bekletmeden kaleye vurdu ve fark ikiye çıktı. Maç da böyle sona erdi…

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Giresun maçı oynanması gereken bir formalite maçı olarak kazasız olarak geçildi.

Artık geriye dört hafta kaldı.

Kolay bir fikstürümüz yok…

Ümraniye, Bandırma, Bodrum ve Sakarya maçları ile normal sezonu bitirip play-off’a gideceğiz.

İlk devre bu dört maçtan sadece tek biri galibiyet alabildiğimizi hatırlayınca işin ciddiyeti daha da anlaşılıyor.

Kalan maçlarda işi daha sıkı tutmalı ve şu an oynadığımızdan daha iyi futbol oynamalıyız.