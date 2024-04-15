Aziz Yıldırım’a olan borçla ilgili yeni iddialar

İddialara göre önceki süreçte kulüoAziz Yıldırım’a olan 1.5 milyon dolar borcun 1 milyon dolar olarak faizsiz ve 1 yıl ertelemeli ödeneceğini duyurmuştu. İddiaya göre Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın yakın çevresine borcunu silmediğini, transferde zorluk yaşanmaması için protokol imzaladığını söylediği ifade edildi. Kocaelispor kulübünden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.