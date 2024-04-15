Aziz Yıldırım’ın ‘borç’ iddiası

BORCU SİLMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ
Önceki süreçte Kocaelispor, Aziz Yıldırım’a olan 1.5 milyon dolar borcun 1 milyon dolar olarak faizsiz ve 1 yıl ertelemeli ödeneceğini duyurmuştu. İddiaya göre Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın yakın çevresine borcunu silmediğini, transferde zorluk yaşanmaması için protokol imzaladığını söylediği ifade edildi. Kocaelispor Aziz Yıldırım’a daha önce 500 bin dolar ödemişti. Kocaelispor cephesinden ise konuyla ilgili sürecin takip edildiği ve sağlıklı bir açıklama yapılacağı bilgisi paylaşıldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.