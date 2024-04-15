Aziz Yıldırım’ın ‘borç’ iddiası

BORCU SİLMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Önceki süreçte Kocaelispor, Aziz Yıldırım’a olan 1.5 milyon dolar borcun 1 milyon dolar olarak faizsiz ve 1 yıl ertelemeli ödeneceğini duyurmuştu. İddiaya göre Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın yakın çevresine borcunu silmediğini, transferde zorluk yaşanmaması için protokol imzaladığını söylediği ifade edildi. Kocaelispor Aziz Yıldırım’a daha önce 500 bin dolar ödemişti. Kocaelispor cephesinden ise konuyla ilgili sürecin takip edildiği ve sağlıklı bir açıklama yapılacağı bilgisi paylaşıldı.