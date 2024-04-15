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İşte Kocaeli’nin uyuşturucu ile mücadele bilançosu

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Kocaeli’de uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 269 kişiye işlem yapılırken 28 zehir taciri tutuklandı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
İşte Kocaeli’nin uyuşturucu ile mücadele bilançosu mask
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Kocaeli’de 01 Nisan - 14 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 269 kişiye işlem yapıldı. Gözaltına alınan kişilerden 28’i tutuklanırken yüklü miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

28 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, ticaretini ve sevkiyatını yapan şahısların engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalarda; 213 olayda; 266 şahsa adli işlem başlatıldı. Bu şahıslardan 224 şahıs serbest bırakılırken, 12 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 28 şahıs ise tutuklandı. 2 şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

TÜRKİYE’DE ÜÇÜNCÜ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap’ın yaptığı “Uluslararası Uyuşturucu Madde” organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-11” operasyonlarında toplamda; 608 kilogram kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildi. Yakalanan bu uyuşturucu  Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin en büyük 3. yakalaması olarak kayıtlara geçti.

YAKALANAN UYUŞTURUCULAR

Yapılan 213 çalışmada toplamda 608.012 gr kokain, 827.500 gr ara kimyasal,1.763 gr sentetik kannabinoid (bonzai),257 gr esrar,143 gr metamfetamin,20 gr sukunk,9 gr eroin,170 ad sentetik ecza,39 ad ecstasy, 34 ad kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanan şahısların ev araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22.455 TL, 2 adet hassas terazi, 39 adet fişek, 1 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

JANDARMA YAKALADI

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyon ve uygulamalarda, 26 olayda; 29 şahsa işlem başlattı. Bu şahıslardan 29 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 125 gr esrar,13 gr metamfetamin,54 gr skunk, 4 adet uyuşturucu hap, 3 gr kokain ele geçirildi.

# Türkiye, Kocaeli, araç

15 Nis 2024 - 16:19 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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