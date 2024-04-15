Başkan Ölmez, hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor

Altı yıllık Ak Parti Kandıra İlçe Başkanlığı’nın ardından Kandıra Belediye Başkanı seçilen Başkan Erol Ölmez, başkanlık görevini devralmasının ardından gerçekleşen ilk meclis toplantısı sonrası belediye birim müdürleri ile bir araya geldi ve bayram boyunca bir dizi teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Bayram tatili sonrası ilk mesai gününe Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personel toplantısı ile başlayan Ölmez, yeni dönemde "Daha güvenli iş, Daha Güzel iş" sloganı ile hareket edeceklerini ifade etti.

Başkan Ölmez mesaisine Kandıra Belediyesi Hizmet binasında tüm birimleri tek tek ziyaret ederek ve personelle hasbihal ederek devam etti. Personele Hal hatır soran, birimleri ve yaptıkları işler hakkında bilgi alan Başkan Ölmez, personele birlik ve beraberlik içinde, gayretli ve disiplinli bir şekilde Kandıra’ya hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız mesajı verirken, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Bülten