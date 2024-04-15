Yeniden başkan seçilen Hürriyet mazbatasını aldı

FATMA KAPLAN HÜRRİYET MAZBATASINI ALDI

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet mazbatasını bugün İzmit Seçim Kurulu olan Kocaeli Adalet Komisyon Başkanı Muhiddin Paça’dan aldı. Hürriyet’in mazbata törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekilleri Mühip Kanko ve Nail Çiler, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İl Başkanı Bülent Sarı, İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, partililer ve vatandaşlar katılım gösterdi. Hürriyet mazbatasını alması sonrasında yanındakilerle birlikte İzmit Belediyesi önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sonrasında belediye önünde kutlama yapıldı.

VAR GÜCÜMÜZLE HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ

Mazbata töreni sonrasında açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet şunları söyledi: “2018 yılındaki müthiş coşku ve inanç İzmitimizi gülümsetmişti. Bu kez meclis çoğunluğu ile ikinci dönemimize bismillah diyoruz. Mazbatamızı az önce aldık. 2019 yılında milletin bayrağını İzmit Belediyesi’ne dikmiştik, yine milletimizle kimseyi ayırmadan partizanlık yapmadan var gücümüzle halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Destek veren herkes teşekkür ediyorum. Artık iki belediyemiz daha var. Derince ve Karamürsel’de gülümsedi. Bir iken 3 olduk şimdi bunu 13 yapacağız.”

KOCAELİ’Yİ KIPKIRMIZI YAPACAĞIZ

İl Başkanı Bülent Sarı yaptığı konuşmada, “Bugün de bayram havası yaşıyoruz. Birlikteliğimizi bozmayacağız. Belediye başkanlarım, milletvekillerim ve örgütümün tüm temsilcileri ile Kocaeli’yi bir sonraki seçimde inşallah kıpkırmızı yapacağız.” dedi.