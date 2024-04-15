Bahçeli istedi, Sancaklı yuvaya döndü

GENEL MERKEZE DAVET EDİLDİ

7 Mart’ta gerçekleşen MHP Olağan Kurultay’ında, Devlet Bahçeli yeniden genel başkanlığa seçildi. Kurultayın ardından yerel seçim ve Ramazan Bayramı’nı da geride bırakan MHP’de Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda Bahçeli’nin, 9 Aralık’ta partiden istifa eden Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı için 'Saffet Sancaklı'nın yeri MHP' dir' çıkışı yaptı. Bahçeli'nin nu söyleri MHP grubundaki milletvekiller tarafından dakikalarca ayakta alkışladı. Sancaklı, liderinin bu çıkışından sonra MHP'ye geri dönme kararı aldı. Önümüzdeki bir kaç gün içerisinde Sancaklı genel merkeze gidecek ve MHP'ye yeniden katılacak.

SANCAKLI MHP’YE GERİ DÖNDÜ

Toplantı sonrası Bahçeli ile Sancaklı bir araya geldi ve Saffet Sancaklı, yaklaşık 4 ay önce istifa ettiği MHP’ye geri döndü. Sancaklı, genel seçim sonrası kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) ziyaret eden basın mensuplarına ittifak içerisinde MHP’nin Kocaeli’de bir belediyesinin olması gerektiğini, aksi durumda çalışmalara katılmayacağını söylemesi sonucunda genel merkezden gelen talep üzerine istifa etmişti.