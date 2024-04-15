Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
15 Nis 2024 - 16:46- Siyaset G:

Bahçeli istedi, Sancaklı yuvaya döndü

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, yaklaşık 4 ay önce MHP liderinin isteği doğrultusunda MHP'den istifa etmişti. Bahçeli, yerel seçim sonrası gerçekleştirdiği ilk MYK toplantısında 'Saffet Sancaklı'nin yeri MHP'dır' diyerek Sancaklı'yı yuvaya davet etti. Sancaklı, MHP’ye geri döndü.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Bahçeli istedi, Sancaklı yuvaya döndü mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

GENEL MERKEZE DAVET EDİLDİ

7 Mart’ta gerçekleşen MHP Olağan Kurultay’ında, Devlet Bahçeli yeniden genel başkanlığa seçildi. Kurultayın ardından yerel seçim ve Ramazan Bayramı’nı da geride bırakan MHP’de Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda Bahçeli’nin, 9 Aralık’ta partiden istifa eden Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı için 'Saffet Sancaklı'nın yeri MHP' dir' çıkışı yaptı. Bahçeli'nin nu söyleri MHP grubundaki milletvekiller tarafından dakikalarca ayakta alkışladı. Sancaklı, liderinin bu çıkışından sonra MHP'ye geri dönme kararı aldı. Önümüzdeki bir kaç gün içerisinde Sancaklı genel merkeze gidecek ve MHP'ye yeniden katılacak. 

SANCAKLI MHP’YE GERİ DÖNDÜ

Toplantı sonrası Bahçeli ile Sancaklı bir araya geldi ve Saffet Sancaklı, yaklaşık 4 ay önce istifa ettiği MHP’ye geri döndü. Sancaklı, genel seçim sonrası kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) ziyaret eden basın mensuplarına ittifak içerisinde MHP’nin Kocaeli’de bir belediyesinin olması gerektiğini, aksi durumda çalışmalara katılmayacağını söylemesi sonucunda genel merkezden gelen talep üzerine istifa etmişti.

# Türkiye, seçim, Kocaeli, Ramazan

15 Nis 2024 - 16:46 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.694.576 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL