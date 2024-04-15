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Ampute Milli takımı Kocaeli’de kampa giriyor

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Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi Kocaeli’de kampa girecek

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Ampute Milli takımı Kocaeli’de kampa giriyor mask
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PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Bu yaz ülkemizi Avrupa Şampiyonası’nda temsil edecek olan Ampute Milli Futbol Takımı 1 haftalık kamp için şehrimize geliyor. Yeşilova’da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlama Merkezi (TOHM) yerleşkesinde kampa girecek olan Millilerimiz Pazartesi gününe kadar Kocaeli’de kampa girecek ve bu kritik turnuvanın son hazırlıklarını yapacak.

# Türkiye, Kocaeli, futbol

15 Nis 2024 - 16:44 - Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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