Ampute Milli takımı Kocaeli’de kampa giriyor

PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Bu yaz ülkemizi Avrupa Şampiyonası’nda temsil edecek olan Ampute Milli Futbol Takımı 1 haftalık kamp için şehrimize geliyor. Yeşilova’da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlama Merkezi (TOHM) yerleşkesinde kampa girecek olan Millilerimiz Pazartesi gününe kadar Kocaeli’de kampa girecek ve bu kritik turnuvanın son hazırlıklarını yapacak.