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BTP’li Haydar Baş anıldı

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14 Nisan 2020’de hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi’nin kurucu genel başkanı Prof. Dr. Haydar Baş; vefatının 4’üncü yıl dönümünde tüm yurtta ve dünyada çeşitli noktalarda düzenlenen programlarla anıldı. BTP Kocaeli il binasında bir anma programı gerçekleştirildi.

BTP’li Haydar Baş anıldı mask
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KUR’AN OKUNDU, DÜŞÜNCELERİ AKTARILDI

BTP Genel Başkan Yardımcısı Av.Lütfullah Önder; İzmit’teki anma programına katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşından sonra Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. BTP İl Gençlik Kolları Başkanı Abdülkadir Üstüner, konuşmasında

“Haydar Baş hocamıza çok şey borçluyuz. Onun fikirlerini son nefese kadar yaşatacağız” dedi. BTP Kocaeli İl Başkanı Muharrem Can da duygu yüklü konuşmasında, “Onu çok özledik. Fikirleriyle, düşünceleriyle Türk milletini ve insanlığı kuşattı. Birlik ve beraberliğin teminatı oldu” dedi. BTP Genel Başkan Yardımcısı Av.Lütfullah Önder de konuşmasında şunları söyledi:

“- Prof. Dr. Haydar Baş hocamız milyonlarca insana dokundu, hakkı ve hakikati anlattı. O hiç bir zaman bir güce teslim olmadı. Teklif edilen hiç bir makama boyun eğmedi. Ben Allah’ın adamıyım dedi. İktidar ve muhalefet bize türlü türlü entrikalar yaptı, ancak hiç bir oyuna gelmedik. Genç Genel Başkanımız Av. Hüseyin Baş ile beraber Mustafa Kemal Atatürk gibi başımız dik durarak bu ülkenin ve milletimizin hizmetinde son nefese kadar devam edeceğiz”

Programın son kısmında Prof. Dr. Haydar Baş’ın konuşmalarından kesitleri içeren bir sinevizyon sunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi

# İzmit, başkan, Kocaeli

15 Nis 2024 - 17:01 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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