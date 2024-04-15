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Mustafa Kaya baba oldu

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Karamürselspor Teknik Direktörü Mustafa Kaya baba olma sevinci yaşandı. Genç teknik adamın bir erkek çocuğu oldu

Gökhan Beşiktaş
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İLK BABALIK SEVİNCİ

Bu sezon Karamürselspor’un başında aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Mustafa Kaya, kendisi gibi antrenör olan eşi Kübra Kaya ile birlikte evlat sahibi olmanın sevincini yaşadı. Önceki gün dünyaya gelen çocuklarına Kaya Alp adını koyan Kaya çifti ilk kez ebeveyn olma sevinci yaşadılar. Başta Karamürselspor olmak üzere birçok kulüp ve spor adamı genç teknik adamı ve eşini tebrik etti.

# eşi

15 Nis 2024 - 17:02 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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