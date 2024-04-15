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Kocaeli'de balıkçılar, av yasağının başlamasıyla limanlara demirledi

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde de av sezonu yasağının başlamasıyla endüstriyel avcılık yapan gırgır ve trol araçları limana yanaştı. Ereğli Limanı'na demirleyen balıkçılar, ağ ve teknelerinin bakım ve onarımını yapıyor.

Kocaeli'de balıkçılar, av yasağının başlamasıyla limanlara demirledi mask
Kocaeli'de balıkçılar, av yasağının başlamasıyla limanlara demirledi
Kocaeli'de balıkçılar, av yasağının başlamasıyla limanlara demirledi
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Balıkçılık yapan 33 yaşındaki İsmail Erdoğan, meslekte ailesinin 3. kuşağı olduğunu, işi babasından öğrendiğini anlattı.

Bu sezon hamsi bolluğu yaşandığını aktaran Erdoğan, "Sadece hamsi var dersek yeridir. İstavrit küçük, onun için bakmadık; palamut ve lüfer bu sezon yoktu. Önümüzdeki sezon için balıkçı ağabeylerimiz, reisler palamut ve lüferin bol olacağını belirtiyor. Şu anda yasağa girdik, şimdi ağalarımızı ve teknelerimizi bakıma aldık." diye konuştu.

Kocaeli'de balıkçılar, av yasağının başlamasıyla limanlara demirledi
Kocaeli'de balıkçılar, av yasağının başlamasıyla limanlara demirledi
Kocaeli'de balıkçılar, av yasağının başlamasıyla limanlara demirledi
Kocaeli'de balıkçılar, av yasağının başlamasıyla limanlara demirledi
Kocaeli'de balıkçılar, av yasağının başlamasıyla limanlara demirledi
Kocaeli'de balıkçılar, av yasağının başlamasıyla limanlara demirledi
Kocaeli'de balıkçılar, av yasağının başlamasıyla limanlara demirledi

Kaynak: AA

# VAR

15 Nis 2024 - 17:22 Kocaeli/ Karamürsel- Eğitim --- Okunma

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