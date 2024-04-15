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15 Nis 2024 - 17:42- Ekonomi G:

Çiğ süt tavsiye fiyatına zam

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Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yüzde 8,5 zam yaparak üreticinin eline litre başına net 14,65 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi. USK, 22 Ocak'tan bu yana çiğ inek sütü tavsiye fiyatını litre başına 13,5 TL olarak belirlemişti.

Çiğ süt tavsiye fiyatına zam mask
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Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere tespit edildi.

Buna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, çiğ süt desteği hariç üreticinin eline litre başına net 14,65 lira geçecek şekilde belirlendi. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler üreticiye ilave ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 22 kuruş fark uygulanacak.

Duyuruya göre, bundan sonraki süreçte çiğ süt tavsiye fiyatı maliyetler çerçevesinde yeniden değerlendirilerek piyasa koşullarına göre güncellenebilecek.

YÜZDE 8,5 ZAM

USK, 22 Ocak'tan bu yana çiğ inek sütü tavsiye fiyatını litre başına 13,5 TL olarak belirlemişti.

Kaynak: AA

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15 Nis 2024 - 17:42 - Ekonomi --- Okunma

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