Hürriyet mazbatayı aldı vatandaşla kutlama yaptı

FATMA KAPLAN HÜRRİYET MAZBATASINI ALDI

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet mazbatasını bugün İzmit Seçim Kurulu olan Kocaeli Adalet Komisyon Başkanı Muhiddin Paça’dan aldı. Hürriyet mazbatasını alması sonrasında İzmit Belediyesi önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Hürriyet kendisini kutlamaya gelen herkesle makamında tek tek tokalaşırken belediye önünde halaylar çekildi.

İZMİT’İ BERABER DAHA GÜZEL YERLERE GETİRECEĞİZ

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan: “Bize çok güzel bir gün yaşatıyorsunuz. 2019 yılında Fatma Başkanımız aday olduğu zaman 15 yılın hasreti vardı. O zaman ‘İzmit Bizimdir, bizim olacak” diyorduk şimdi ‘İzmit bizimdir, bizim kalacak’ diyoruz. Bu coşkuyu, bu sevgiyi bize sizler yaşattınız. Güçlü başkan, güçlü meclis diyerek çıktığımız bu yolda bütün hizmeti güçlü kıldınız. Bundan sonra çalışma zamanı. Hep birlikte başkanımıza destek olacağız ve İzmit'i daha güzel yerlere hep birlikte getireceğiz.”

ÇOK ÇALIŞARAK KİBİRLENMEYECEĞİZ

CHP İl Başkanı Bülent Sarı: Dün genel başkanım Özgür Özel birlikteydim. İzmitin mazbatası var dedim. Genel başkanımızın hepinize selamlarını söyledi. Biz sorumluluğumuzu biliyoz. Vatandaşımızın bize emanetlerini en iyi şekilde değerlendireceğiz. Çok çalışacağız ve kesinlikle kibirlenmeyeceğiz. Elimizden gelen büyün çabayı sarf ederek 2028 genelinde iktidar olacağı. 2029 yılında Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 13’de 13 yapacağız.” dedi.

GÜÇ ZEHİRLENMESİ YAŞAMAYACAĞIZ

Belediye önünde vatandaşlara seslenen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet: “Halkımız bize 2019 yılında görev verdi. Bu sürede çok çalıştık ve israf etmedik. Ranta değil halka çalıştık. Bu seçimde halkımız daha güçlü bir destekle bir 5 yıl daha gize bu görevi teslim etti. Güç zehirlenmesi yaşanmadan hizmetlere ve göreve devam edeceğiz.”