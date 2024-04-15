AK Parti Kocaeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gidiyor

AK Parti İl Yönetimi, 31 Mart seçimleri sonrasında Ankara’da yapılacak ilk AK Parti Grup Toplantısı’na çıkarma yapacak. 17 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek grup toplantısı öncesinde AK Parti Kocaeli Teşkilatı, Salı günü Ankara’ya hareket edecek, Salı gecesini Ankara’da geçirecek olan yönetim Çarşamba günü grup toplantısına dahil olacak.

Grup Toplantısı ziyaretinde İl Teşkilatı’nın yanı sıra Milletvekilleri de hazır bulunacak.

EN GÜÇLÜ DESTEK KOCAELİ’DEN

AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, “Kocaeli Teşkilatı, ilk günden bu yana Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği veren teşkilatlardan biri oldu. Çarşamba günü de İl Yönetimi olarak yerel seçimler sonrasında gerçekleştirilecek ilk grup toplantısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olacağız” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi