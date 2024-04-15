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Uzuntarla 10 kişi kazandı

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2.Küme D Grubu’nda zirve yarışı yapan Uzuntarlaspor, Pazar günü Derbentspor deplasmanındaydı. Uzuntarlaspor, ilk yarıyı 1-0 geride tamamladığı, 10 kişi kaldığı maçta ikinci yarıda attığı gollerle 2-1 galip geldi.

Kenan Meriç
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Uzuntarla 10 kişi kazandı
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DERBENTSPOR İLK YARI 1-0 ÖNDE

Bu sezon genç oyuncularla 2.Küme’ye katılan Derbentspor, transferde de kadrosuna yetenekli isimleri kattı. Son haftalarda toparlanan, Play-Off için umutlanan Derbentspor, lig ikincisi Uzuntarlaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Bu yarıda maç 0-0 devam ederken Uzuntarlaspor, Serkan Kaplan’ın ayağından penaltı kaçırdı. Aynı oyuncu ikinci yarının başında hakem Ömer Tan’a itirazdan kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan Uzuntarlaspor, Arif Yılmaz ve Hakkı Şensoy’un attığı gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Uzuntarla 10 kişi kazandı
Uzuntarla 10 kişi kazandı

15 Nis 2024 - 19:15 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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