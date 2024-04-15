Uzuntarla 10 kişi kazandı

DERBENTSPOR İLK YARI 1-0 ÖNDE
Bu sezon genç oyuncularla 2.Küme’ye katılan Derbentspor, transferde de kadrosuna yetenekli isimleri kattı. Son haftalarda toparlanan, Play-Off için umutlanan Derbentspor, lig ikincisi Uzuntarlaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Bu yarıda maç 0-0 devam ederken Uzuntarlaspor, Serkan Kaplan’ın ayağından penaltı kaçırdı. Aynı oyuncu ikinci yarının başında hakem Ömer Tan’a itirazdan kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan Uzuntarlaspor, Arif Yılmaz ve Hakkı Şensoy’un attığı gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.