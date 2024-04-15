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Vezirçiftliği lisanslarını unuttu

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2.Küme D Grubu’nda lider Nusretiyespor, Pazar günü Derbent Stadı’nda Vezirçiftliğispor’u konuk edecekti. 17.00’de başlaması gereken maçta iki takımın futbolcuları ve hakemler hazırdı.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Vezirçiftliği lisanslarını unuttu mask
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TAKIM VAR LİSANS YOK

Ancak Vezirçiftliğispor maç öncesinde hakemler lisanslarını ibraz edemedi. Kırmızı-Beyazlı ekibin yöneticileri, lisansları unutmuşlardı. Maçın hakemi Murat Ortaca, 20 dakika bekleyip, lisanslar gelmeyince karşılaşmayı tatil etti. Bu maçla ilgili kararı Tertip Komitesi verecek.


2.KÜME D GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

 1-Nusretiyespor

9

9

0

0

34

8

27

2-Uzuntarlaspor

10

7

1

2

32

10

22

3-Vezirçiftliğispor

9

5

3

1

32

14

18

4-Başiskele Birlikspor

10

5

1

4

28

20

16

5-Kullarspor

10

5

0

5

25

33

15

6-Derbentspor

10

3

1

6

16

35

10

7-Acısuspor

10

2

0

8

19

38

6

8-Sarımeşespor

10

0

0

10

7

35

0

TOPLU SONUÇLAR

Kullarspor: 5 Acısuspor: 4

Başiskele Birlik: 3 Sarımeşe: 0

Nusretiye-Vezirçiftliği (Oynanmadı)

Derbentspor: 1 Uzuntarlaspor: 2

HAFTANIN MAÇLARI

Uzuntarla-Nusretiyespor

Vezirçiftliğispor-Başiskele Birlik

Sarımeşe-Kullarspor

Acısuspor-Derbentspor

 

 

# VAR

15 Nis 2024 - 19:16 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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