Vezirçiftliği lisanslarını unuttu

TAKIM VAR LİSANS YOK
Ancak Vezirçiftliğispor maç öncesinde hakemler lisanslarını ibraz edemedi. Kırmızı-Beyazlı ekibin yöneticileri, lisansları unutmuşlardı. Maçın hakemi Murat Ortaca, 20 dakika bekleyip, lisanslar gelmeyince karşılaşmayı tatil etti. Bu maçla ilgili kararı Tertip Komitesi verecek.
2.KÜME D GRUBU PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
Kullarspor: 5 Acısuspor: 4
Başiskele Birlik: 3 Sarımeşe: 0
Nusretiye-Vezirçiftliği (Oynanmadı)
Derbentspor: 1 Uzuntarlaspor: 2
HAFTANIN MAÇLARI
Uzuntarla-Nusretiyespor
Vezirçiftliğispor-Başiskele Birlik
Sarımeşe-Kullarspor
Acısuspor-Derbentspor
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.