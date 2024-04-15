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Baçspor, 1.Küme’ye çok yakın

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2.Küme B Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan Baçspor, cumartesi günü MAP Kavaklıspor’u 5-2 yendi, takipçisi Turgutspor’un berabere kalmasıyla 1.Küme’ye bir adım daha yaklaştı.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Baçspor, 1.Küme’ye çok yakın mask
Baçspor, 1.Küme’ye çok yakın
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MAP KAVAKLI İLK YARI DİRENDİ

Geçen hafta Kadıköyspor’u 4-0 yenerek 7’de 7 yapan, bir maçı eksiğiyle ikinci sıradaki Turgutspor’a 6 puan fark yapan İzmit Baçspor, 1.Küme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yeşil-Siyahlı ekip, cumartesi günü de M.Ali Kağıtçı Stadı’nda Play-Off hattının biraz uzağında kalan MAP Kavaklıspor ile karşılaştı. Maçın hemen başında Baçspor, Ferdi Aksakal’ın golüyle 1-0 öne geçti. MAP Kavaklıspor, 44’de penaltıdan Gökhan Akdeniz ile eşitliği sağladı, devre 1-1 bitti.

SEMİHCAN GÜNEŞ’TEN İKİ GOL

İlk yarısı 1-1 berabere biten maçta Baçspor, genç yeteneği Semihcan Güneş’in 47.dakikada attığı golle yeniden öne geçti. 50.dakikada ilk golü atan tecrübeli Ferdi Aksakal, skoru 3-1 yaptı. 58.dakikada Emirhan Çay, Yeşil-Siyahlı ekibi 4-1 öne geçiren golü attı. 73.dakikada MAP Kavaklıspor’da Bedirhan çelik farkı ikiye indirdi. Son sözü 90.dakikada yine genç Semihcan Güneş söyledi. Baçspor, genç oyuncusunun attığı golle maçtan 5-2 galip ayrıldı, artık şampiyonluk için gün saymaya başladı.

# İzmit, hafta

15 Nis 2024 - 19:17 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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