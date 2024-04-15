Baçspor, 1.Küme’ye çok yakın

MAP KAVAKLI İLK YARI DİRENDİ
Geçen hafta Kadıköyspor’u 4-0 yenerek 7’de 7 yapan, bir maçı eksiğiyle ikinci sıradaki Turgutspor’a 6 puan fark yapan İzmit Baçspor, 1.Küme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yeşil-Siyahlı ekip, cumartesi günü de M.Ali Kağıtçı Stadı’nda Play-Off hattının biraz uzağında kalan MAP Kavaklıspor ile karşılaştı. Maçın hemen başında Baçspor, Ferdi Aksakal’ın golüyle 1-0 öne geçti. MAP Kavaklıspor, 44’de penaltıdan Gökhan Akdeniz ile eşitliği sağladı, devre 1-1 bitti.
SEMİHCAN GÜNEŞ’TEN İKİ GOL
İlk yarısı 1-1 berabere biten maçta Baçspor, genç yeteneği Semihcan Güneş’in 47.dakikada attığı golle yeniden öne geçti. 50.dakikada ilk golü atan tecrübeli Ferdi Aksakal, skoru 3-1 yaptı. 58.dakikada Emirhan Çay, Yeşil-Siyahlı ekibi 4-1 öne geçiren golü attı. 73.dakikada MAP Kavaklıspor’da Bedirhan çelik farkı ikiye indirdi. Son sözü 90.dakikada yine genç Semihcan Güneş söyledi. Baçspor, genç oyuncusunun attığı golle maçtan 5-2 galip ayrıldı, artık şampiyonluk için gün saymaya başladı.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.