Turgutspor berabere

TURGUTSPOR- KÖRFEZ İLÇE MAÇI ÇOK GERGİN GEÇTİ
Lider Baçspor’un gerisinde kalan, 1.Küme’ye çıkma umutlarını Play-Off’a bırakan Turgutspor, cumartesi günü M.Ali Kağıtçı Stadı’nda Körfez İlçesi Birlikspor’u konuk etti. Play-Off yarışında iddiasını sürdürmek isteyen körfez İlçesi Birlikspor açısından daha büyük önem taşıyan maç çok gergin geçti. Maçın ilk yarısında gol olmadı. İkinci yarıda 50.dakikada Turgutspor, Furkan Karagöz’ün attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole 64.dakikada Burak Gedik cevap verdi, skor 1-1 oldu. Turgutspor’un golünü atan Furkan Karagöz, 74.dakikada kırmızı kart gördü. Konuk takımdan da 90+5’de Enes Malik Ünal ile Efecan Seyrek de maçın hakemi Oğuz Solak tarafından kırmızı kartla oyun dışı kaldılar. 1-1 biten maçta Turgutspor’un şampiyonluk şanısın çok azaldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.