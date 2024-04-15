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Turgutspor berabere

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2.Küme B Grubu’nda 9.haftanın en önemli maçlarından biri Turgutspor ile Körfez İlçesi Birlikspor arasındaydı. Maçın hakemi Oğuz Solak’ın üç kırmızı kart gösterdiği karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kenan Meriç
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Turgutspor berabere mask
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TURGUTSPOR- KÖRFEZ İLÇE MAÇI ÇOK GERGİN GEÇTİ

Lider Baçspor’un gerisinde kalan, 1.Küme’ye çıkma umutlarını Play-Off’a bırakan Turgutspor, cumartesi günü M.Ali Kağıtçı Stadı’nda Körfez İlçesi Birlikspor’u konuk etti. Play-Off yarışında iddiasını sürdürmek isteyen körfez İlçesi Birlikspor açısından daha büyük önem taşıyan maç çok gergin geçti. Maçın ilk yarısında gol olmadı. İkinci yarıda 50.dakikada Turgutspor, Furkan Karagöz’ün attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole 64.dakikada Burak Gedik cevap verdi, skor 1-1 oldu. Turgutspor’un golünü atan Furkan Karagöz, 74.dakikada kırmızı kart gördü.  Konuk takımdan da 90+5’de Enes Malik Ünal ile Efecan Seyrek de maçın hakemi Oğuz Solak tarafından kırmızı kartla oyun dışı kaldılar. 1-1 biten maçta Turgutspor’un şampiyonluk şanısın çok azaldı.

# Körfez, ilçe

15 Nis 2024 - 19:18 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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