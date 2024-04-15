Üçyoldoğu kazandı

İLK YARI ÜÇYOLDOĞU ÖNDE
Ligde oynadığı 8 maçta 6 puan toplayan Üçyoldoğuspor, Cephanelik Stadı’nda konuk ettiği İlimtepe GB karşısında ilk yarıyı Melih Yiğit’in attığı golle 1-0 önde bitirdi. İkinci yarıya da golle başlayan Mavi-Beyazlı ekip, Muhammet Akbaş ile skoru 2-0’a getirdi. İlimtepe GB, 2006 doğumlu oyuncusu Melih ile farkı 1’e indirip, umutlandı. Ev sahibi ekip, Melih Yiğit ile bir gol daha buldu, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Maçın hakemi Gökmen Ortak, Üçyoldoğuspor’dan Yağızhan Ocak’ı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
2.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.