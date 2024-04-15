Üçyoldoğu kazandı

İLK YARI ÜÇYOLDOĞU ÖNDE

Ligde oynadığı 8 maçta 6 puan toplayan Üçyoldoğuspor, Cephanelik Stadı’nda konuk ettiği İlimtepe GB karşısında ilk yarıyı Melih Yiğit’in attığı golle 1-0 önde bitirdi. İkinci yarıya da golle başlayan Mavi-Beyazlı ekip, Muhammet Akbaş ile skoru 2-0’a getirdi. İlimtepe GB, 2006 doğumlu oyuncusu Melih ile farkı 1’e indirip, umutlandı. Ev sahibi ekip, Melih Yiğit ile bir gol daha buldu, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Maçın hakemi Gökmen Ortak, Üçyoldoğuspor’dan Yağızhan Ocak’ı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.



2.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU