Bağdatspor iki maçtır kazanamıyor

Bu sezon Süper Amatör Lig’in flaş takımı olan, BAL’a çıkmaya da en büyük aday olarak gösterilen Bağdatspor, Play-Off’ta sonra iki maçında 4 puan kaybetti.

KARAMÜRSELSPOR’DAN SONRA KÖRFEZ GB’Yİ DE YENEMEDİ

Bağdatspor, çok iyi başladığı normal sezonu şampiyon bitirdi. Play-Off’ta aynı istikrarı gösteremeyen Kırmızı-Siyahlı ekip, son iki maçından da galip gelemedi. Geçen hafta Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta Karamürselspor ile 0-0 berabere kalan Bağdatspor, pazar günü de Esentepe Stadı’nda Körfez GB’ye konuk oldu. İlk iki şansı kalmayan rakibi karşısında iki kez geriye düşen Kırmızı-Beyazlı ekip, 1 puanı 68.dakikada Mert Yavuz’un attığı golle kurtardı.

KÖRFEZ GB KARŞISINDA İKİ KEZ YENİK DURUMA DÜŞTÜ

Play-Off’ta kazanmakta zorlanan Bağdatspor, pazar günü Körfez GB karşısında kazanıp, son üç haftaya avantajlı girmek istiyordu. Maçın hemen başında Körfez GB, Eşref Şimşek’in ortasında Umut Doğan’ın golüyle 1-0 öne geçti. 28.dakikada Körfez GB, farkı ikiye çıkarma şansını yakaladı, kazandığı penaltıyı Yasin Yavan gole çeviremedi. İlk yarı 1-0 bitti. İkinci yarının hemen başında Bağdatspor, genç oyuncusu Emirhan ile 1-1’lik eşitliği sağladı. Körfez GB, 58.dakikada Umut Doğan ile yeniden öne geçti. 68.dakikada Bağdatspor, Mert Yavuz ile eşitliği sağladı, maçta 2-2 sona erdi.