Bağdatspor iki maçtır kazanamıyor

Bu sezon Süper Amatör Lig’in flaş takımı olan, BAL’a çıkmaya da en büyük aday olarak gösterilen Bağdatspor, Play-Off’ta sonra iki maçında 4 puan kaybetti.
KARAMÜRSELSPOR’DAN SONRA KÖRFEZ GB’Yİ DE YENEMEDİ
Bağdatspor, çok iyi başladığı normal sezonu şampiyon bitirdi. Play-Off’ta aynı istikrarı gösteremeyen Kırmızı-Siyahlı ekip, son iki maçından da galip gelemedi. Geçen hafta Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta Karamürselspor ile 0-0 berabere kalan Bağdatspor, pazar günü de Esentepe Stadı’nda Körfez GB’ye konuk oldu. İlk iki şansı kalmayan rakibi karşısında iki kez geriye düşen Kırmızı-Beyazlı ekip, 1 puanı 68.dakikada Mert Yavuz’un attığı golle kurtardı.
KÖRFEZ GB KARŞISINDA İKİ KEZ YENİK DURUMA DÜŞTÜ
Play-Off’ta kazanmakta zorlanan Bağdatspor, pazar günü Körfez GB karşısında kazanıp, son üç haftaya avantajlı girmek istiyordu. Maçın hemen başında Körfez GB, Eşref Şimşek’in ortasında Umut Doğan’ın golüyle 1-0 öne geçti. 28.dakikada Körfez GB, farkı ikiye çıkarma şansını yakaladı, kazandığı penaltıyı Yasin Yavan gole çeviremedi. İlk yarı 1-0 bitti. İkinci yarının hemen başında Bağdatspor, genç oyuncusu Emirhan ile 1-1’lik eşitliği sağladı. Körfez GB, 58.dakikada Umut Doğan ile yeniden öne geçti. 68.dakikada Bağdatspor, Mert Yavuz ile eşitliği sağladı, maçta 2-2 sona erdi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.