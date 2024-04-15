Derince Birlikspor 1.Küme’ye geri dönüyor

GEÇEN YIL 1.KÜME’DEN DÜŞMÜŞTÜ

Bir dönem Süper Amatör Lig’de de mücadele eden Derince Birlikspor, altyapısından yetişen genç oyuncularla yer aldığı 1.Küme’de geçen sezon küme düşme üzüntüsünü yaşamıştı. Bu sezon genç oyuncuların yanına tecrübeli isimleri de katan Kırmızı-Lacivertli ekip, 2.Küme’de zirvede oldukça rahat. Pazar günü de sahasında konuk ettiği Kirazlıyalıspor karşısında rahat bir galibiyet aldı. İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda 60 ve 73.dakikalarda Tunahan Gündoğan’ın golleriyle 2-0 öne geçti. Okan Keşan, son dakikalarda farkı 3’e çıkardı. Maçı da 3-0 kazanan Derince Birlikspor, en yakın rakibine 9 puan fark yaptı, 1.Küme’ye çok yaklaştı.



2.KÜME C GRUBU PUAN DURUM

Takim Adi O G B M A Y P 1-Derince Birlikspor 10 9 1 0 33 7 28 2-Yenidoğan Serdar 10 5 4 1 25 14 19 3-Erenlerspor 10 5 3 2 19 11 18 4- Körfez Atılımspor 10 4 3 3 30 21 15 5- Kocaeli Emekspor 10 4 0 6 18 26 12 6- İzmit 41 FK 10 2 3 5 19 26 9 7-Kirazlıyalıspor 10 2 2 6 14 26 8 8- Selanikspor 10 0 2 8 5 32 2

TOPLU SONUÇLAR

Yenidoğanspor: 2 Körfez Atılım: 2

Erenlerspor: 0 İzmit 41 FK: 2

Derince Birlik: 3 Kirazlıyalıspor: 0

Kocaeli Emekspor: 3 Selanikspor: 0 (H)

HAFTANIN MAÇLARI

Selanikspor-Yenidoğan

Körfez Atılım-Erenlerspor

İzmit 41 FK-Derince Birlik

Kirazlıyalıspor-Kocaeli Emekspor