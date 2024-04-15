Derince Birlikspor 1.Küme’ye geri dönüyor

GEÇEN YIL 1.KÜME’DEN DÜŞMÜŞTÜ
Bir dönem Süper Amatör Lig’de de mücadele eden Derince Birlikspor, altyapısından yetişen genç oyuncularla yer aldığı 1.Küme’de geçen sezon küme düşme üzüntüsünü yaşamıştı. Bu sezon genç oyuncuların yanına tecrübeli isimleri de katan Kırmızı-Lacivertli ekip, 2.Küme’de zirvede oldukça rahat. Pazar günü de sahasında konuk ettiği Kirazlıyalıspor karşısında rahat bir galibiyet aldı. İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda 60 ve 73.dakikalarda Tunahan Gündoğan’ın golleriyle 2-0 öne geçti. Okan Keşan, son dakikalarda farkı 3’e çıkardı. Maçı da 3-0 kazanan Derince Birlikspor, en yakın rakibine 9 puan fark yaptı, 1.Küme’ye çok yaklaştı.
2.KÜME C GRUBU PUAN DURUM
TOPLU SONUÇLAR
Yenidoğanspor: 2 Körfez Atılım: 2
Erenlerspor: 0 İzmit 41 FK: 2
Derince Birlik: 3 Kirazlıyalıspor: 0
Kocaeli Emekspor: 3 Selanikspor: 0 (H)
HAFTANIN MAÇLARI
Selanikspor-Yenidoğan
Körfez Atılım-Erenlerspor
İzmit 41 FK-Derince Birlik
Kirazlıyalıspor-Kocaeli Emekspor
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.