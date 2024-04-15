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Derince Birlikspor 1.Küme’ye geri dönüyor

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2.Küme C Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan Derince Birlikspor, 10.hafta maçında Kirazlıyalıspor’u 3-0 yendi, bitime 4 hafta kala en yakın rakibine 9 puan fark yaptı.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Derince Birlikspor 1.Küme’ye geri dönüyor mask
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GEÇEN YIL 1.KÜME’DEN DÜŞMÜŞTÜ

Bir dönem Süper Amatör Lig’de de mücadele eden Derince Birlikspor, altyapısından yetişen genç oyuncularla yer aldığı 1.Küme’de geçen sezon küme düşme üzüntüsünü yaşamıştı. Bu sezon genç oyuncuların yanına tecrübeli isimleri de katan Kırmızı-Lacivertli ekip, 2.Küme’de zirvede oldukça rahat. Pazar günü de sahasında konuk ettiği Kirazlıyalıspor karşısında rahat bir galibiyet aldı. İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda 60 ve 73.dakikalarda Tunahan Gündoğan’ın golleriyle 2-0 öne geçti. Okan Keşan, son dakikalarda farkı 3’e çıkardı. Maçı da 3-0 kazanan Derince Birlikspor, en yakın rakibine 9 puan fark yaptı, 1.Küme’ye çok yaklaştı. 

 

 


2.KÜME C GRUBU PUAN DURUM

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Derince Birlikspor

10

9

1

0

33

7

28

2-Yenidoğan Serdar

10

5

4

1

25

14

19

 3-Erenlerspor

10

5

3

2

19

11

18

4- Körfez Atılımspor

10

4

3

3

30

21

15

5- Kocaeli Emekspor

10

4

0

6

18

26

12

6- İzmit 41 FK

10

2

3

5

19

26

9

7-Kirazlıyalıspor

10

2

2

6

14

26

8

8- Selanikspor

10

0

2

8

5

32

2

 

TOPLU SONUÇLAR

Yenidoğanspor: 2 Körfez Atılım: 2

Erenlerspor: 0 İzmit 41 FK: 2

Derince Birlik: 3 Kirazlıyalıspor: 0

Kocaeli Emekspor: 3 Selanikspor: 0 (H)

HAFTANIN MAÇLARI

Selanikspor-Yenidoğan

Körfez Atılım-Erenlerspor

İzmit 41 FK-Derince Birlik

Kirazlıyalıspor-Kocaeli Emekspor

 

 

# Kocaeli, İzmit, Körfez, Derince

15 Nis 2024 - 19:22 Kocaeli/ Derince- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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