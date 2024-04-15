İzmit 41 FK ,Erenlerspor’u yendi

YENİDOĞAN, EMEKSPOR İLE BERABERE KALDI
Bu grupta 10.haftanın en önemli maçında Yenidoğanspor ile Körfez Atılımspor karşılaştı. 18 puanlı Yenidoğanspor ile 14 puanlı Körfez Atılımspor arasında M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maç çok büyük çekişmeye sahne oldu. Play-Off umutlarını sürdürmek isteyen Körfez Atılımspor, ligde ikinci sırada bulunan rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Erenlerspor’un mağlup olduğu haftada Körfez Atılımspor aldığı 1 puanla Play-Off için umutlandı.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.