İzmit 41 FK ,Erenlerspor’u yendi

YENİDOĞAN, EMEKSPOR İLE BERABERE KALDI

Bu grupta 10.haftanın en önemli maçında Yenidoğanspor ile Körfez Atılımspor karşılaştı. 18 puanlı Yenidoğanspor ile 14 puanlı Körfez Atılımspor arasında M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maç çok büyük çekişmeye sahne oldu. Play-Off umutlarını sürdürmek isteyen Körfez Atılımspor, ligde ikinci sırada bulunan rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Erenlerspor’un mağlup olduğu haftada Körfez Atılımspor aldığı 1 puanla Play-Off için umutlandı.

Kaynak: Spor Servisi