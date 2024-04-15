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İzmit 41 FK ,Erenlerspor’u yendi

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2.Küme C Grubu’nda 18 puanla zirve yarışı yapan İzmit Erenlerspor, genç oyuncularla ligde mücadele eden İzmit 41 FK ile Cephanelik Stadı’nda karşılaştı. Alt sıralarda bulunan İzmit 41 FK, Erenlerspor’u 2-0 mağlup etti.

İzmit 41 FK ,Erenlerspor’u yendi mask
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YENİDOĞAN, EMEKSPOR İLE BERABERE KALDI

 Bu grupta 10.haftanın en önemli maçında  Yenidoğanspor ile Körfez Atılımspor karşılaştı. 18 puanlı Yenidoğanspor ile 14 puanlı Körfez Atılımspor arasında M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maç çok büyük çekişmeye sahne oldu. Play-Off umutlarını sürdürmek isteyen Körfez Atılımspor, ligde ikinci sırada bulunan rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Erenlerspor’un mağlup olduğu haftada Körfez Atılımspor aldığı 1 puanla Play-Off için umutlandı.

Kaynak: Spor Servisi

# Körfez

15 Nis 2024 - 19:23 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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