Karamürselspor az atıyor, çok alıyor

3 MAÇINI 1-0 KAZANDI

Bu sezon BAL hedefiyle yola çıkan Karamürselspor, normal sezonda son haftalarda zorlanmasına rağmen grubunu üçüncü bitirerek Play-Off’a çıktı. Play-Off’ta ilk üç maçından beraberlikle ayrılan Sarı-Lacivertli ekip, 4. hafta deplasmanda Körfez GB’ye, hemen ardından evinde Çayırovaspor’u 1-0 yendi. 6.hafta Bağdatspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karamürselspor, pazar günü de son dakikalarda bulduğu golle Beylikbağıspor’u 1-0 mağlup etti.

ZİRVEYE ORTAK OLDU

Üç maçını da tek golle kazanan Karamürselspor, Bağdatspor ile aynı puanda zirveyi paylaşıyor. Pazar günü Beylikbağıspor karşısında çok zorlandı, pozisyona giremedi. Beylikbağıspor, 68.dakikada Mustafa Yalçın’ın atılmasıyla 10 kişi kaldı. Karamürselspor, 78.dakikada Sezgin Bektaş’ın serbest atıştan attığı golle 1-0 öne geçti. 86.dakikada bu kez Karamürselspor’da Eray Gençbay kırmızı kart gördü, iki takımda maçı 10 kişi tamamladı.



SÜPER AMATÖR LİGİ PLAY-OFF GRUBU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Bağdat Spor 7 3 4 0 9 4 13 2-Karamürselspor 7 3 4 0 5 2 13 3-Çayırovaspor 7 4 0 3 13 8 12 4-Beylikbağıspor 7 2 2 3 7 9 8 5-Türkeli Gençlik 7 2 1 4 8 12 7 6-Körfez G.B 7 1 1 5 6 13 4

TOPLU SONUÇLAR

Körfez GB: 2 Bağdatspor: 2

Karamürselspor: 1 Beylikbağıspor: 0

Çayırovaspor: 4 Türkeli Gençlik: 0

HAFTANIN MAÇLARI

Beylikbağıspor-Bağdatspor

Çayırovaspor-Körfez GB

Türkeli Gençlik-Karamürselspor