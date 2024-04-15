Karamürselspor az atıyor, çok alıyor

3 MAÇINI 1-0 KAZANDI
Bu sezon BAL hedefiyle yola çıkan Karamürselspor, normal sezonda son haftalarda zorlanmasına rağmen grubunu üçüncü bitirerek Play-Off’a çıktı. Play-Off’ta ilk üç maçından beraberlikle ayrılan Sarı-Lacivertli ekip, 4. hafta deplasmanda Körfez GB’ye, hemen ardından evinde Çayırovaspor’u 1-0 yendi. 6.hafta Bağdatspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karamürselspor, pazar günü de son dakikalarda bulduğu golle Beylikbağıspor’u 1-0 mağlup etti.
ZİRVEYE ORTAK OLDU
Üç maçını da tek golle kazanan Karamürselspor, Bağdatspor ile aynı puanda zirveyi paylaşıyor. Pazar günü Beylikbağıspor karşısında çok zorlandı, pozisyona giremedi. Beylikbağıspor, 68.dakikada Mustafa Yalçın’ın atılmasıyla 10 kişi kaldı. Karamürselspor, 78.dakikada Sezgin Bektaş’ın serbest atıştan attığı golle 1-0 öne geçti. 86.dakikada bu kez Karamürselspor’da Eray Gençbay kırmızı kart gördü, iki takımda maçı 10 kişi tamamladı.
SÜPER AMATÖR LİGİ PLAY-OFF GRUBU
TOPLU SONUÇLAR
Körfez GB: 2 Bağdatspor: 2
Karamürselspor: 1 Beylikbağıspor: 0
Çayırovaspor: 4 Türkeli Gençlik: 0
HAFTANIN MAÇLARI
Beylikbağıspor-Bağdatspor
Çayırovaspor-Körfez GB
Türkeli Gençlik-Karamürselspor
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.