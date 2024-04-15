Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Karamürselspor az atıyor, çok alıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

İki yıldır BAL’a çıkma mücadelesi yapan Karamürselspor, bu sezon hedefine çok yaklaştı. Sarı-Lacivertli ekip, Play-Off’ta 7 maçta sadece 5 gol atmasına rağmen topladığı 13 puanla ilk iki yarışına ortak oldu.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Karamürselspor az atıyor, çok alıyor mask
Karamürselspor az atıyor, çok alıyor
Karamürselspor az atıyor, çok alıyor
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

3 MAÇINI 1-0 KAZANDI

Bu sezon BAL hedefiyle yola çıkan Karamürselspor, normal sezonda son haftalarda zorlanmasına rağmen grubunu üçüncü bitirerek Play-Off’a çıktı. Play-Off’ta ilk üç maçından beraberlikle ayrılan Sarı-Lacivertli ekip, 4. hafta deplasmanda Körfez GB’ye, hemen ardından evinde Çayırovaspor’u 1-0 yendi. 6.hafta Bağdatspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karamürselspor, pazar günü de son dakikalarda bulduğu golle Beylikbağıspor’u 1-0 mağlup etti.

ZİRVEYE ORTAK OLDU

 Üç maçını da tek golle kazanan Karamürselspor, Bağdatspor ile aynı puanda zirveyi paylaşıyor. Pazar günü Beylikbağıspor karşısında çok zorlandı, pozisyona giremedi. Beylikbağıspor, 68.dakikada Mustafa Yalçın’ın atılmasıyla 10 kişi kaldı. Karamürselspor, 78.dakikada Sezgin Bektaş’ın serbest atıştan attığı golle 1-0 öne geçti. 86.dakikada bu kez Karamürselspor’da Eray Gençbay kırmızı kart gördü, iki takımda maçı 10 kişi tamamladı.

Karamürselspor az atıyor, çok alıyor

Karamürselspor az atıyor, çok alıyor

 


SÜPER AMATÖR LİGİ PLAY-OFF GRUBU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Bağdat Spor

7

3

4

0

9

4

13

2-Karamürselspor

7

3

4

0

5

2

13

3-Çayırovaspor

7

4

0

3

13

8

12

 4-Beylikbağıspor

7

2

2

3

7

9

8

5-Türkeli Gençlik

7

2

1

4

8

12

7

6-Körfez G.B

7

1

1

5

6

13

4

 

TOPLU SONUÇLAR

Körfez GB: 2 Bağdatspor: 2

Karamürselspor: 1 Beylikbağıspor: 0

Çayırovaspor: 4 Türkeli Gençlik: 0

HAFTANIN MAÇLARI

Beylikbağıspor-Bağdatspor

Çayırovaspor-Körfez GB

Türkeli Gençlik-Karamürselspor

 

# hafta, Körfez

15 Nis 2024 - 19:25 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.694.576 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL