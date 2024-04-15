Çayırovaspor BAL’ı bırakmıyor

TÜRKELİ GENÇLİK’E FARK ATTI
Geçen hafta deplasmanda Beylikbağıspor’u 4-2 yenip, ilk iki şansını sürdüren Çayırovaspor, Pazar günü de sahasında ligin yeni takımı Darıca Türkeli Gençlik’i konuk etti. Normal sezonda iki kez mağlup olup, şampiyonluğu rakibine kaptıran Çayırovaspor, Play-Off’ta bu kez üstünlük sağladı. Pazar günü de ilk yarıyı Ali Keçeçi (2) ve Ertan Şahin’in golleriyle 3-0 önde bitirdi. 90.dakikada Ertan Şahin ile bir gol daha bulan Çayırovaspor, maçı 4-0 kazandı, puanını 12’ye çıkardı. Yeşil-Siyahlı ekip, zirvede yer alan 13’er puanlı Bağdatspor ve Karamürselspor’u 1 puan geriden takip ediyor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.