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Çayırovaspor BAL’ı bırakmıyor

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Süper Amatör Lig’de bu sezon başında iddialı takımlar arasında gösterilen Çayırovaspor, Play-Off’a kötü başlamasına rağmen sonradan toparlandı. Son iki maçında 6 puan alan Yeşil-Siyahlı ekip, BAL umutlarını devam ettirdi.

Uğur Uludağ
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Çayırovaspor BAL’ı bırakmıyor mask
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TÜRKELİ GENÇLİK’E FARK ATTI

Geçen hafta deplasmanda Beylikbağıspor’u 4-2 yenip, ilk iki şansını sürdüren Çayırovaspor, Pazar günü de sahasında ligin yeni takımı Darıca Türkeli Gençlik’i konuk etti. Normal sezonda iki kez mağlup olup, şampiyonluğu rakibine kaptıran Çayırovaspor, Play-Off’ta bu kez üstünlük sağladı. Pazar günü de ilk yarıyı Ali Keçeçi (2) ve Ertan Şahin’in golleriyle 3-0 önde bitirdi. 90.dakikada Ertan Şahin ile bir gol daha bulan Çayırovaspor, maçı 4-0 kazandı, puanını 12’ye çıkardı. Yeşil-Siyahlı ekip, zirvede yer alan 13’er puanlı Bağdatspor ve Karamürselspor’u 1 puan geriden takip ediyor

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15 Nis 2024 - 19:27 Kocaeli/ Çayirova- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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