Çayırovaspor BAL’ı bırakmıyor

TÜRKELİ GENÇLİK’E FARK ATTI

Geçen hafta deplasmanda Beylikbağıspor’u 4-2 yenip, ilk iki şansını sürdüren Çayırovaspor, Pazar günü de sahasında ligin yeni takımı Darıca Türkeli Gençlik’i konuk etti. Normal sezonda iki kez mağlup olup, şampiyonluğu rakibine kaptıran Çayırovaspor, Play-Off’ta bu kez üstünlük sağladı. Pazar günü de ilk yarıyı Ali Keçeçi (2) ve Ertan Şahin’in golleriyle 3-0 önde bitirdi. 90.dakikada Ertan Şahin ile bir gol daha bulan Çayırovaspor, maçı 4-0 kazandı, puanını 12’ye çıkardı. Yeşil-Siyahlı ekip, zirvede yer alan 13’er puanlı Bağdatspor ve Karamürselspor’u 1 puan geriden takip ediyor