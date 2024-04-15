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“Taraftara ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu görmüş olduk”

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Kocaelispor Başkanı Recep Durul Giresun maçı sonrasında camiaya, “Taraftarsız takım ve mücadele ruhu oluşmuyor, taraftara ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu görmüş olduk” mesajı verdi. Durul final haftalarında güzel oyundan ziyade 3 puanın önemi üzerinde durdu, “Kaldı 4 maçımız. Bu savaştan akılla, sabırla galip çıkarak hedefe ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

“Taraftara ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu görmüş olduk” mask
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DURUL CAMİAYA MESAJ VERDİ

Trendyol 1.Lig’in 30 haftasında seyircisiz oynanan maçta küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Giresunspor’u 2-0 yenerek Play-Off’a kalma şansını arttıran, üçüncülük iddiasıyla ilgili de güçlü bir adım atan Kocaelispor’da Başkanı Recep Durul sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla camiaya mesaj verdi. Başkan Durul seyircisiz oynanan maçlarda takım ve mücadele ruhu oluşmadığına vurgu yaparak, bu dönemde iyi oyundan ziyade 3 puanın önemi üzerinde durdu. Durul mesajında şu ifadelere yer verdi:

GÜZEL FUTBOL DEĞİL, 3 PUAN

“Değerli Kocaelispor ailesi. Stratejik savaş döneminde her savaşı kazanmak için göze hoş gelen futboldan ziyade 3 puan çok daha önemli aynı zamanda taraftar oyuna dahil olmadığında takım ve mücadele ruhu oluşmuyor. Taraftarımıza ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha görmüş olduk. Şükürler olsun ki 3 puan alarak 3. Sıraya yükseldik, artık bu maçı geride bıraktık. Kaldı 4 maçımız. Haftaya yeni savaş başlıyor. Tüm camia, taraftarlarımız ve ekibimizle birlikte bu savaştan da akılla sabırla galip çıkarak hedefimize ilerlemeye devam edeceğiz inşallah”

Kaynak: Spor Servisi

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15 Nis 2024 - 19:29 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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