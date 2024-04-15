Ramil ile Burak ceza sınırına geldi

BURAK’IN 7, RAMİL’İN 3’ÜNCÜ SARI KARTI

Kocaelispor’da Giresun maçında sarı kart gören iki isim ceza sınırına geldi. Devre arasında takıma katılan ve ilk golünü Karadeniz ekibinin ağlarına gönderen Ramil Altay ve Göztepe’den sonra üçüncü kez sarı kart gördü. Burak Öksüz ise bir kez 4 sarı kart cezalısı durumuna düştükten sonra Erzurum ve G.Birliği maçlarında sarı karttan nasibini almıştı. Deneyimli isim pazar akşamı 7’inci sarı kartını görmüş oldu. İki futbolcu bir kez daha sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler. Bu arada Giresun maçında Barış Alıcı bu sezonki ikinci sarı kartını gördü.

Kaynak: Spor Servisi